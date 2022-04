¿Nueva polémica? Alfredo Olivas LLORA en pleno Palenque de Texcoco (VIDEO)

El intérprete de éxitos como “En definitiva”, “El día de los muertos” y “El paciente” a adquirido fama no sólo en México sino también en Estados Unidos por su particular manera en la que canta en vivo, acompañado algunas ocasiones de su acordeón y mucha efusión.

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.