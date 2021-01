¡Nuevo álbum! Lana del Rey revela la portada de su nuevo trabajo musical, y se lleva críticas de los fans

Lana del Rey sorprendió a sus fanáticos con el anuncio de un álbum musical, y reveló la portada y lista de canciones que componen ‘Chemtrails over the country club’.

A casi dos años de su última propuesta musical, de nombre ‘Norman F***ing Rockwell’, Lana del Rey dio la sorpresa a los fans al anunciar su nuevo álbum musical, algo que muchos de ellos no se esperaban tan pronto en este año.

El último álbum de la cantante neoyorquina recibió en 2019 la gran aclamación de la crítica y el aplauso de los fans, quienes lo consideran el mejor álbum de Lana del Rey hasta la fecha.

Tantos fueron los elogios que muchos creían que Lana del Rey se llevaría a casa el premio de mejor álbum del año en la ceremonia de los Grammy del 2020, que al final fue ganado por Billie Eilish.

Pero ante la derrota, Lana del Rey no agachó la cabeza y siguió trabajando en sus siguientes proyectos, entre ellos el audio libro ‘Violet Bent Backwards Over the Grass’, que lanzó en 2020.

Hoy, tras casi un año de ausencia en los escenarios, Lana del Rey está de vuelta, ahora con el álbum ‘Chemtrails over the country club’.

Si bien no ha especificado en qué fecha los fanáticos podrán escuchar las nuevas canciones, lo que sí adelantó es que mañana, a un día del anuncia, podrán disfrutar de la canción que da nombre al álbum y del video musical que lo acompaña.

Además, anunció la lista de canciones completa del nuevo álbum, y la portada del mismo. Estas son las canciones que se incluyen en el álbum:

Estas son la canciones que componen el nuevo álbum de Lana del Rey

Aún con la emoción del álbum, los fanáticos fueron muy críticos con el aspecto de la portada del mismo, que consideran que no da una buena impresión para los compradores, y piden a Lana del Rey que la cambie.

Lana del Rey se ha caracterizado por su simplicidad a lo largo de la carrera. Con canciones lentas y de poca producción que destacan su bella voz, y videos musicales de bajo presupuesto, los fanáticos están acostumbrados a que la cantante presente su trabajo de la manera más minimalista, dejando que su arte y sus letras hablen por sí mismas.

Pero en esta ocasión, los fans consideran que la cantante ha llevado demasiado lejos su estilo minimalista, pues la portada no es del agrado de la gran mayoría de ellos.

La portada del nuevo álbum de Lana del Rey, por la que recibió múltiples críticas

La portada de ‘Chemtrails over the country club’ presenta a Lana del Rey acompañada de sus mejores amigas, según explicó ella, en una fotografía a blanco y negro, con el nombre de la cantante y del álbum.

Asimismo, la cantante fue criticada por incluir a muy pocas personas de diferentes colores y razas, a lo que respondió que todas ellas son sus amigas, y que sí hay personas de color en la foto.

“Siempre he sido extremadamente inclusiva sin tratar de serlo (…) antes de hacer comentarios, recuerden que no soy yo quien crea disturbios en la capital, trato de cambiar el mundo al poner mi vida, mis pensamientos y todo mi amor sobre la mesa las 24 horas del día. Respeten eso”, escribió Lana del Rey en uno de los comentarios de la publicación de la portada.