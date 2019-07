Nuevo álbum de Ed Sheeran una explosión de varios géneros

En todo caso, el nuevo álbum de Ed Sheeran hace dos cosas. Le permite mostrar su tremendo rango. Y le permite presumir de su impresionante rolodex.

Un impresionante quién es quién de las mejores estrellas de la música, incluidos Cardi B, Justin Bieber, Travis Scott, Khalid, Eminem y Bruno Mars, aparece en "No. 6 Collaborations Project. "El resultado es una dispersión comprensible de estilos - G-Funk, grime, trap, R&B, hip-hop tropical, baladas, hair metal - pero lo que lo une es un nivel increíblemente alto de composición y una alegría innegable .

Sheeran parece deleitarse con los efectos de Migos (Skrrt!), Rapear con Eminem, cantar frente a una sección de bocina y estar en una pista con Cardi B ronroneando "Okurrr".

El título del proyecto de 15 pistas es un guiño a su 2011 "No. 5 Collaborations Project ", en el que Sheeran se unió a los raperos de U.K. Esta vez, da la bienvenida a todos los de H.E.R. a Paulo Londra, un artista argentino. Si los oyentes continúan explorando algunos de los colaboradores menos conocidos, como el brillante rapero Dave, entonces todos ganan.

Los destacados incluyen "Cross Me" con Chance the Rapper y PnB Rock, "Take Me Back to London" con Stormzy y "Beautiful People" con Khalid.

A pesar de todas las colaboraciones, hay pequeños detalles que te recuerdan que es un álbum de Sheeran. Él todavía tiene ese desagradable mal, cosa adorable inadaptada que está sucediendo, a pesar de ganar la aclamación y millones de dólares. Dos canciones, "Beautiful People" y "I Do't Im't" con Bieber, llevan a Sheeran a una fiesta donde él siente que no pertenece. "Siempre me siento como si no fuera nadie", canta.

Una cosa que ha cambiado es que el matrimonio parece estar de acuerdo con Sheeran. Si en el pasado, él se estaba arrastrando un poco en el DM de un ex, el recién casado Sheeran ha creado un álbum lleno de mensajes de amor para su esposa. "Me estoy quedando con mi bebé, seguro", canta en "Cross Me". En "Ponlo todo en mí", admite: "Tener a mi mujer allí es bueno para mi alma". tema continuo

Se pone juguetón para alguien que no es la Sra. Ed Sheeran en otra pista divertida "Al sur de la frontera", una especie de primo estadounidense de su "Chica de Galway". Él y Camila Cabello celebran a una chica con "ojos marrones, muslos de caramelo" que lo hace gritar (OK, un poco temblando) "te amo, mami". Finalmente, Cardi B irrumpe en el doble sentido del título y anuncia: "Creo que Ed tiene un poco de fiebre de la jungla".

Algunos de los invitados elevan algunas canciones, Stormzy y YEBBA, entre ellas, pero hay algunas pistas decepcionantes, incluida la unión Sheeran-Ella Mai en "Put It All on Me" y la canción de Bieber.

Para la última pista, Sheeran, Mars y Chris Stapleton, solo tómate un momento para envolver tu cabeza alrededor de ese impresionante trío, adéntrate en el groove de Led Zeppelin con "BLOW", un bombazo de cabeza lleno de imágenes sexuales. "Aprieta mi gatillo / Déjame volar tu mente".

Demasiado tarde. Nuestra mente fue volada hace unas pocas pistas.