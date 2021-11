Nuevo comeback de MONSTA X, lanza su mini álbum "No Limit"; los Idols superan límites y a sí mismos

Luego de hacer suspirar a MONBEBE con la balada en inglés "One Day", la banda surcoreana MONSTA X lanza su décimo EP "No Limit", un mini álbum que presenta la fuerza y la confianza que sus seis integrantes poseen para superar todos los límites que se presenten, además de superarse a sí mismos como personas y artistas.

"Es un álbum que muestra el potencial de MONSTA X, que no tiene límites sin importar las circunstancias", expresó Kihyun durante un evento virtual con varios medios de comunicación, donde la banda de K-Pop presentó "No Limit".

Cabe mencionar que todas las actividades de promoción para este nuevo EP las llevarán a cabo Hyungwon, Kihyun, Joohoney, I.M y Minhyuk. Recordemos que Shownu, líder de MONSTA X, se encuentra realizando el servicio militar que todo ciudadano surcoreano, debe llevar a cabo de manera obligatoria.

El mini álbum "No Limit" contiene la canción principal "Rush Hour", un tema impregnado con la identidad dinámica que caracteriza a MONSTA X y que además, contiene la ambición de mostrarse en un momento ajetreado y en un mundo complejo.

El rapero Joohoney explicó que es una canción que combina "los colores que teníamos en el momento de nuestro debut y los colores del MONSTA X adulto, ahora".

MONSTA X continúan con el lanzamiento de extraordinaria música, mientras Shownu está en el servicio militar obligatorio. Foto: Starship Entertainment

Con respecto a los límites que ha superado la agrupación lanzada por la agencia Starship Entertainment en 2015, a través del programa No.Mercy, su primer álbum en inglés "All about luv", logró posicionarse en la quinta posición del Billboard 200 el año pasado, convirtiéndose en la tercera banda de K-Pop en la historia, después de BTS y SuperM, en estar entre los cinco primeros en el prestigioso chart.

I.M., el maknae de MONSTA X, externó que el objetivo del grupo es seguir adelante; dan un paso a la vez y después de completar una cosa, miran la siguiente.

Con respecto a la ausencia de Shownu, el cantante Minhyuk manifestó: "siento un vacío en cada momento", además compartió que nada será suficiente para llenar el vacío que tiene la banda en estos momentos sin su amado líder, "la única respuesta es trabajar duro".

Algo que caracteriza a MONSTA X, es que siempre tienen preparada buenísimas canciones para fines del otoño. "Escuché que los álbumes lanzados en la segunda mitad del año, son excelentes álbumes", dijo Hyungwon.

Joohoney agregó que trabajará más duro para que sigan las famosas canciones, "me gustaría saber que mostraste un lado de MONSTA X, en lugar de una meta para tus calificaciones, queremos demostrar que somos pioneros en nuestro propio género".

El EP "No Limit" incluye también los temas: "Autobahn", "Ride with u", "Got me in chains", "Just love", "Mercy" y "I got love".

Y desafiando sus límites, los Idols han participado en este mini álbum como productores, compositores y escritores. Por ejemplo, Joohoney fungió en "Rush Hour" como co-compositor y co-escritor. Por su parte I.M. escribió "Just love" y Hyungwon, "Mercy".

Leer más: ¿De qué trata el B-Side "Telepathy" de BTS, canción compuesta por Suga en solo 30 minutos?

"No Limit" llega tres semanas antes del lanzamiento de "The Dreaming", el segundo álbum en inglés de MONSTA X.