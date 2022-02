Nuevo escándalo de Roberto Palazuelos: el despojo de un hotel a un socio

México.- El actor, empresario y abogado mexicano Roberto Palazuelos, también candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo, enfrenta otro escándalo: el encarcelamiento de un empresario para despojarlo de un hotel.

Desde la cárcel, su ex socio, Manuel Jiménez, acusó a Palazuelos de fabricarle un delito de extorsión y encerrarlo, con ayuda del entonces Gobernador Roberto Borge, en el Cereso de Chetumal desde 2012.

El actor Roberto Palazuelos reclamó la posesión del hotel Ahau y terrenos en Tulum, que eran propiedad del padre de Manuel, de nombre Cástulo Jiménez.

"Con la acusación de Palazuelos me dieron 4 años, y en otro expediente que nada tiene que ver conmigo, me meten una extorsión de 2 mil pesos y me dan otros 22 años", narró ayer a REFORMA Manuel Jiménez en entrevista telefónica desde la cárcel.

El llamado "Diamante Negro" reveló haber matado a dos personas durante un incidente el 5 de octubre de 2001 en la Colonia San Miguel Chapultepec en la Ciudad de México.

Grupo REFORMA documentó cómo ocurrieron los violentos hechos y la fotografía de uno de los sujetos asesinados.

