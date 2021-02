¿Nuevo look? Geraldine Bazán impresiona a todos con un tono rose gold de cabello

México.- A sus 38 años, la actriz mexicana Geraldine Bazán parece que está todavía en sus veintitantos, pues los años sólo le pasan por un lado y con darse una vuelta por su perfil de Instagram se puede comprobar, ya que luce de lo más jovial, radiante y hermosa, tal y como lo hizo recientemente presumiendo un look espectacular.

La expareja de Gabriel Soto, también madre de sus dos hijas; Elissa Marie y Alexa Miranda, dejó impresionados a todos al revelar unas fotografías en Instagram luciendo un look de cabello al estilo rose gold, recibiendo bastantes comentarios positivos y halagos por el cambio.

Según aseveró en la publicación: "La vida es muy corta como para no tener el pelo rosa...", alentando a sus seguidores a seguir sus pasos. Sin embargo, la realidad es otra, aunque muchos creyeron que se había cambiado de look, todo se trataba de un filtro de Instagram que utilizó.

Muchos creyeron que Geraldine había cambiado su emblemático color rubio con luces castañas para optar por un look completamente diferente que la haría lucir mucho más joven, pero todo se trató de una manipulación en la imagen, por la cual recibió muchos me gustas y lindos comentarios de sus seguidores.

"Siempre hermosa y bellísima mi linda Geraldine", "Que hermoso", "Wow ese look te quedo maravilloso", "Me encantas bellas", "Que bien te vez con ese color, deberías dejártelo", "Me encantaría que te quedaras con este color, te sienta espectacular", fueron algunos de los comentarios que le hicieron a la estrella de televisión en la publicación.

Sin lugar a dudas, este color le sentó de maravilla a Bazán, ya que es uno en tendencia y que le quedaría a la perfección por su personalidad, estilo y hasta color de piel, aspectos que siempre se toman en cuenta a la hora de cambiarse de un look a otro. Desafortunadamente, todo fue un filtro que le cambió el color.

Como se recordará, Geraldine Bazán es todo un ícono de la moda, lo cual ha evidenciado en distintas ocasiones con los mejores atuendos, optando por prendas en tendencia, estilos actuales y en algunas ocasiones muy únicos, lo que hace que se distinga de las demás.

Hace algunas semanas dejó impactados a todos al modelar un atuendo juvenil por las calles de Miami, Florida, optando por una mini falda blanca de holanes y lunares negros, un top negro cruzado, una chamarra corta de mezclilla, un bolso rojo de Chanel, lentes oscuros y tacones negros con detalles en los cintillos.

