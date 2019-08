Nuevo presidente de la Academia habla de la próxima ceremonia

El nuevo presidente de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, ha estado en el puesto por pocos días, pero ya tiene bastantes cosas por hacer.

El director de casting David Rubin fue elegido para estar al frente de la organización que entrega los Oscar después de un año turbulento, en el que el rechazo público llevó a que la nueva categoría de “Oscar a mejor película popular” fuera desechada, su anfitrión renunciara al puesto y la ceremonia abandonara los planes para entregar ciertos premios durante cortes a comerciales.

Además la inauguración del Museo de la Academia se aplazó de nuevo para una fecha no definida de 2020, y en general la industria continúa tratando de responder a la pregunta de si los servicios de streaming y sus películas deberían ser candidatos a los premios más importantes de la industria.

David Rubin no se siente intimidado por los retos y ve con optimismo el año que está por venir así como los Oscar, que se realizarán antes de lo normal, el 9 de febrero. Charló con The Associated Press sobre sus planes, la transmisión de los Oscar, el museo y si volverá a surgir la duda de la elegibilidad de las películas de Netflix.