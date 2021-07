¿Nuevo romance? Demi Lovato y Noah, la hermana de Miley Cyrus, desatan rumores

Estados Unidos.- Un nuevo romance podría darse dentro del mundo del espectáculo y las protagonistas son Demi Lovato y Noah Cyrus, la hermana menor de Miley Cyrus, ya que se dejaron ver muy contentas juntas y hasta tomadas de la mano.

Fue durante el día de ayer cuando a ambas estrellas de la música se les vio recorriendo el Six Flags Magic Mountain de Valencia, California, esto durante el estreno de la película "Space Jam", un reboot de aquel clásico de los años 90.

Demi y Noah pasearon por el parque temático con ropa cómoda, mientras un gran grupo de persona las cuidaba del lente de la cámara, en un momento se les vio caminando como sin nada y en otro tomadas de la mano y muy contentas.

Cabe mencionar que esto no quiere decir nada, pero los fanáticos de ambas sospechan que hay algo más entre ellas, todo después de que Demi Lovato protagonizara un especial del Pride en YouTube, donde Noah Cyrus fue la invitada de lujo.

Durante la presentación, Demi interpretó el tema 'Easy', de su nuevo disco "Dancing with the Devil... The art of starting over", esto al lado de Noah, ya que es una colaboración que tienen y una potente balada.

En ese momento, el escenario sacó chispas y relámpagos, según los fanáticos de ambas, pues se notó la química que mantienen y, apuntan, la tensión estuvo en todo momento. Recordemos que Demi Lovato externó que se identifica como no binario y esto es otro de los detalles por los que creen que entre ellas existe algo más que amistad.