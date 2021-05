Nuevo tráiler de Cobra Kai revela regreso de Terry Silver en la cuarta temporada

Llegando a aumentar aún más las ansias por la cuarta temporada de Cobra Kai, el nuevo teaser tráiler que Netflix publicó revela el regreso de Terry Silver, uno de los recordados de la saga de películas original. (Suscríbete aquí a Disney Plus)

Según confirma el nuevo trailer de Cobra Kai, anunciando la cuarta temporada de la exitosa serie de Netflix, Terry Silver, interpretado por el actor Thomas Ian Griffith, está de regreso al universo de Karate Kid que la plataforma de streaming digital retomó con esta serie.

Con tan solo este clip de apenas 22 segundos, la euforia entre los fanáticos ha incrementado en un mil por ciento, pese a que no se ha revelado aún una fecha para el estreno de la cuarta temporada.

En este teaser, observamos de espaldas a Thomas Ian Griffith en su papel de Terry Silver, mismo que había interpretado hace unos 22 años para la tercera entrega de la saga ‘The Karate Kid Part III’, estrenada en 1989.

Durante la duración del metraje se puede escuchar en una voz en off distintas frases relacionadas a las batallas, adelantando que posiblemente el villano de la saga original podría venir a complicar las cosas a los héroes de la actual Cobra Kai.

“Quien no resiste no puede luchar. Quien no puede respirar no puede luchar. Quien no puede ver no puede luchar. Las situaciones extremas requieren medidas extremas”, se escucha en el video.