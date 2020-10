“Nun of Your Business”, la historia de dos monjas que se enamoran llevada al cine

México.- Una historia de amor que ha llamado la atención en el mundo y cuyo relato ya forma parte de un documental que muestra a detalle la vida de dos monjas, que abandonan su servicio a la Iglesia Católica tras vivir un romance, suceso que inició luego de diez años de ordenarse en una isla de Croacia.

El documental ha sido titulado "Nun of your business", que combina un juego de palabras para llamar la atención, en el cual se combina la palabra "nun" (moja" y "none of your business", que significa (eso no es asunto tuyo), que muestra como dos mujeres desde su infancia habían tomado la decisión de tomar el hábito religioso, pero un suceso se atravesó en su camino y decidieron dejar su vestidura.

En una entrevista para AFO, la directora del documental, Ivana Marinic Kragic se refirió a esta producción y dijo que "ellas encontraron la fuerza de luchar por su amor, algo que en general no está aceptado en nuestra sociedad”.

La historia de ambas mujeres ha inspirado para presentar esta historia en el festival internacional de cine ZagrebDox, que ha logrado un lugar especial y el premio del público.

Marinic Kragic explica que "es la historia de un amor inesperado e inusual, pero me concentré más en la cuestión de la libertad individual”. La directora asegura que las personas de la comunidad LGTBQ, que está integrada lesbianas, gays, transexuales, bisexuales y queers son discriminadas por ser consideradas como homosexuales y que la Iglesia católica las señala que por tener este preferencia sexual presentan una "discapacidad" y perversión".

Ella dijo que únicamente busca que la sociedad, en particular la conservadora tenga una empatía a este grupo de personas y nieha que buscará provocar alguna situación.

La historia de las dos mujeres inicia cuando ellas desde su infancia han decidido ordenarse en lugares remotos de Croacia. Marita Radovanovic ingresó al convento a los 18 años en la isla de Korcula, al sur de su país, que es el lugar en donde nació. Ella siempre estuvo preocupada en ayudar a los demás y fue que se inclinó los convertirse en monja, pese a la oposición de su familia que buscaba una vida normal para esta jovencita.

Fue en el seminario en donde Marita conoció a Fanica Feric (Fani), que ella se define conocer desde hace mucho de su homosexualidad y que tenía miedo decirlo; ambas se convierte en buenas amigas y la relación de amistad se mantuvo sólida por mucho tiempo hasta que Marita abandona la Iglesia y la amista de ambas se convierte en un romance.

Marita explica que dejó la vida religiosa para estar con su gran amiga Fani, porque asegura que lo único que hizo fue "simplemente, escuché a mi corazón"; además narra que ella se percató de su homosexualidad y la primera relación que tuvo después de años de ser monja fue con una mujer.

Actualmente Marita tiene 36 años de edad y Fani 40 años, quien esta última cuenta como llegó a los hábitos religiosos y explica que ella escuchaba a las monjas cantar y a unos niños del coro y esto la atrajo a la vida religiosa.

Por ello, Fani a los 23 años finalmente se convirtió en monja y de acuerdo a la entrevista de AFP dice que "No pensé en el lugar al que iba. En un convento hay muchas mujeres", argumenta al momento de sonreír.

Las dos mujeres narran situaciones que vivieron en el encierro y mencionan que algo que idealizaban como la vida de monjas se convirtió en una desilución, debido a que dentro de este lugar también mencionan que existe el acoso y las mezquindades que existe en otras comunidades de humanos.

Abandona el convento Marita y se pone a estudiar en 2009, pero Fani dice que pensaba mucho en su amiga que comenzaron a llamarse por teléfono. Tras la visita de Marita a Fani al convento, ésta última decide abandonarlo.

Actualmente las dos mujeres viven en Korcula rodeada de la familia de Marita, una trabaja en la actividad turística y la otra en la restauración.