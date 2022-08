"Nunca disfruté la fama", así es la vida de Allison Lozz tras abandonar Televisa

Allisson Lozz, protagonista de “Al diablo con los guapos”, se retiró de las telenovelas cuando aun tenía 18 años, esto para refugiarse en la religión y su familia, integrándose así a la comunidad de Testigos de Jehová.

Estuvo durante mucho tiempo alejada de los medios de comunicación, hasta que decidió hablar públicamente de nuevo, esto porque estaba cansada de que la siguieran ligando con su pasado.

Actualmente vive en Colorado, Estados Unidos, se encuentra disfrutando de su familia, está casada, tiene dos hermosas hijas, London Rose y Sydney, y trabaja vendiendo productos de la marca de maquillaje Mary Kay.

De igual forma, Allisson Lozz, dice que trabajar con dicha marca le cambió su vida, pues tiene tiempo de orar, predicar la palabra de Dios y pasar tiempo con su familia.

Y precisamente el tiempo fue una de las causas por las cuales decidió retirarse de la televisión, pues comentó “Yo nunca disfruté la fama, la gente me pedía fotos, pero realmente ni siquiera les interesaba cómo pensaba, cómo me sentía, yo era la famosa y querían una foto, pero no me conocían, y en cuanto me conocían todo cambiaba”.

Puesto que, el participar en las telenovelas era un tiempo muy largo e incluso resultaba agotador para su cuerpo y mente, pues a su corta edad no estaba impuesta a ese ritmo de trabajo.

Aunque el publico no la deja de recordar, contó que en algún momento le ofrecieron pagarle cuatro veces más de lo que gana para volver a las telenovelas, pero ella lo negó.

Dejó en claro que no le interesa la fama, desde el momento que se retiró de los reflectores y hasta se cambió el nombre a Allison Gutiérrez, el apellido su esposo.

Según Allison, comentó que esa acción fue por que “(Lozz) es el apellido con el que nací de mi papá, pero en México y en Estados Unidos se usa mucho que cuando te casas usas el apellido de tu esposo y la verdad para evitar que me reconocieran en muchos lugares yo preferí adoptarlo en sí para ya todo y me encanta”, igualmente dice que un motivo fue para que ya no le pidieran fotos.