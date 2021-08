"Nunca falta el mexicano gandalla", arremeten en contra de Fátima Molina; así se defendió la actriz

El pasado lunes ocurrió una explosión en un departamento ubicado en el edificio donde vive la actriz de televisión Fátima Molina, quien protagonizó la telenovela de Televisa "Te acuerdas de mí" junto a Gabriel Soto; afortunadamente resultó ilesa en este accidente en Avenida Coyoacán, en la colonia Acacias de la Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México, que dejó un saldo de 29 personas lesionadas y una fallecida.

Un supuesto vecino quien se identificó como Alfredo Segura ante las cámaras del show "Ventaneando" de TV Azteca, acusó a la actriz Fátima Molina de influyentismo y de abusar de su posición como artista, para sacar más cosas de las autorizadas por Protección Civil.

"Nunca falta el mexicano gandalla, en el primer acceso que tuvimos nos pidieron que sacáramos documentación importante o joyería y lo que hizo la gente fue sacar las pantallas y cosas así que no podías sacar, gente que en vez de pasar una sola vez, pasó cuatro veces".

Alfredo Segura, uno de los supuestos habitantes del edificio donde ocurrió la explosión por acumulación de gas, agregó: "yo vi una muchacha que no sabía quién era hasta que dijeron que era una actriz, hasta sacando sus pantallas, ella llegó con bastantes personas y complicó más el tema aquí en la entrada, porque no podías entrar y aquí sus amistades sacando todos sus muebles; puso su coche y subió toda su mudanza, es el agandalle decir: 'yo puedo pasar más veces porque soy tal persona y háganse a un lado todos los demás'".

Ante las acusaciones Fátima Molina compartió en las stories de su perfil en Instagram, un mensaje para desmentir todo esto.

"Solo para aclarar yo no he hecho mudanza ni he usado 'mis influencias' para sacar mis cosas del departamento en el que vivía, como dice una persona que no conozco y que evidentemente no me conoce, he sacado lo que autoridades me permitieron como a muchos vecinos más".

Este fue el mensaje con el cual Fátima Molina se defendió de las acusaciones.

Fátima Molina, quien forma parte del elenco de la serie de Netflix "¿Quién mató a Sara?" y de la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie", aseguró que las veces que ha entrado a su departamento, lo ha hecho siguiendo los protocolos de Protección Civil; asimismo pidió dejar de mentir y de creer en mentiras.

"Tampoco he pasado cuatro veces al lugar, porque no se me ha permitido. Jamás pasaría por alto a una autoridad, me he anotado como todos, he hecho fila como todos y pertenezco al edificio y piso del cual salió la fuga de gas, me tocó estar dentro del departamento cuando sucedió la explosión".

La actriz de 35 años de edad y originaria de Ensenada, Baja California, mencionó que varias personas han podido sacar más cosas porque están en buen estado y porque así se les permitió: "en mi caso, está casi todo perdido como la mayoría de los habitantes de mi torre y no tengo información exacta aún de lo que pasará".

Fátima Molina dijo al final de su mensaje: "todos estamos muy sensibles, con mucha incertidumbre y sumamente cansados, pero hablar con mentiras y distorsionar la información, me parece que no lleva más que a lastimar".

Leer más: La Ross María contagia la escena musical con su "50/50", un muy irresistible bachatrap