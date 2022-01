"Nunca fue mi amiga", Galilea Montijo pone en su lugar a Lilí Brillanti; aseguró que quiso golpearla

La conductora de televisión Lilí Brillanti hizo una fuerte acusación en contra de Galilea Montijo, con quien trabajó hace ya varios años en el programa de Televisa "Vida TV". Según su relató en el show "Se lo dijo" con Miguel Díaz en Multimedios, aseguró que la esposa del político mexicano Fernando Reina Iglesias intentó golpearla, esto cuando ensayaban un sketch para el show antes mencionado.

"Me dijo algo así que no me pegaba porque conocía a mis papás y los respetaba, en otras palabras, que ella era una dama, era como una amenaza de golpearme", manifestó Lilí Brillanti. "Yo tenía mucho miedo, porque era bastante inmadura respecto a cómo te tienes que mover y defender en el medio". Asimismo dijo que a Gali se le subió la fama.

En un encuentro con varios medios de comunicación, Galilea Montijo respondió a las acusaciones de Lilí Brillanti, mencionando que le daba risa que esto saliera 20 años después y no recordaba lo que había pasado hace tanto tiempo, "no sé con qué intención lo haga".

La también actriz de telenovelas de 48 años de edad y originaria de Guadalajara, Jalisco, aprovechó las cámaras para recordar que en aquel entonces, Lilí filtraba información de ella a la prensa de espectáculos.

"Ella filtraba las notas si se acuerdan ustedes, había muchas notas en contra mía, ella las filtraba, hasta que un día la productora y yo nos sentamos y le dijimos 'oye pues esas son cosas de cada producción'".

Nunca fue mi amiga, no la considero mi amiga, fuimos compañeras.

Galilea Montijo comentó que luego de varias cosas que pasaron entre ambas, si llegó un momento cuando la confrontó, pues al ser una persona "de barrio" sabe defenderse con fama o sin fama, con dinero o sin dinero.

"Hasta que un día sí le dije 'a ver maestra o lo arreglamos o lo arreglamos', creo que se le olvidó contar a ella que me ponía la cara, se reía y me decía 'pégame, pégame', hasta que un día me enterré las uñas y dije 'Dios mío, me tengo que aguantar'".

De acuerdo con Galilea, con el tiempo Lilí Brillanti entendió que ella no era su enemiga y su papel en "Vida TV" era de co-conductora: "Llegó un punto que le dije 'bájale', me provocó y si me provocan yo respondo, el barrio lo tengo en el ADN".