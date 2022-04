"Nunca hay que escupir para arriba", le recuerdan a Atala Sarmiento como se mofaba de TV Azteca

La ex conductora de "Ventaneando" , invitó al público en general para que la acompañen "en esta nueva travesía, estamos de estreno y no puedo estar más feliz", agradeciendo a Leonardo Marker, Director de Talento de TV Azteca, y a Sandra Smester, Directora General de Contenidos y Distribución de la televisora, por confiar en ella. "¡Vamos a petarla chicos!".

Por otra parte, Atala Sarmiento manifestó mediante sus redes sociales, lo contenta que estaba por su nuevo proyecto . "Dicen que uno siempre vuelve a donde fue tan feliz, con gran ilusión les comparto que vuelvo a la tele y a la que ha sido mi casa durante toda mi trayectoria, mi querida TV Azteca; me uno a un proyecto desafiante y muy divertido que estoy segura los va a enamorar".

Atala Sarmiento regresa a trabajar a la 'tiendita de enfrente', después de que en el 'centro comercial' no fue bien recibida.

"Oye, ¿cómo te sientes en Televisa?", le preguntó en aquella ocasión Israel Jaitovich, al tiempo de haber salido de TV Azteca. "Muy contenta, allá la tiendita de enfrente, me vine al centro comercial, la verdad estoy feliz", expresó entre carcajadas Atala.

La conductora de televisión Atala Sarmiento está de regreso en TV Azteca , luego de que hace unos años tuviera una controvertida salida de dicha televisora, debido a que se rehusó a firmar la renovación de su contrato, ya que uno algunos puntos que no convenían a sus intereses. Unos meses después, se fue a trabajar a Televisa , donde formó parte del programa "Intrusos" junto a Pepillo Origel, Martha Figueroa y Aurora Valles, todos ellos ex presentadores de "Ventaneando".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.