"Nunca me fui", dice Frida Sofía a Alejandra Guzmán, y esta responde: "Siempre la amaré"

México. Alejandra Guzmán y Frida Sofía, madre e hija, quienes no han podido verse desde hace varios años y protagonizan en la vida real un problema familiar que se ha vuelto mediático, siguen con una serie de declaraciones la una a la otra. Mientras que la primera asegura: "Siempre la voy a amar", su hija sostiene: "Nunca me he ido".

Se vuelve a poner de actualidad el problema familiar entre la cantante Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía, puesto que La Reina de corazones ha expresado que lo que más anhela es reconciliarse son su hija y en entrevista con medios como Ventaneando, le mandó un mensaje conmovedor en el que le expresa que siempre la amará.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Frida Sofía , quien tiene 28 años de edad, asegura que espera recibir con los brazos abiertos a su mamá algún día, sabe dónde encontrarla y espera también que puedan verse muy pronto; y con motivo de su reciente cumpleaños número 53, lo único que le desea es que encuentre la felicidad, porque se la merece, y lo que tenga qué pasar está en manos de Dios y que él y el tiempo decidan lo que tenga qué pasar respecto a las dos.

Ojalá un día en serio me quiera abrazar, sabe donde estoy. Ella sabe que siempre la voy a amar, pero también me toca a mí amarme, apreciarme y demostrarles que sí tengo talento", comentó la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán.

Leer más: Alejandra Guzmán cumple 53 años y Frida Sofía ni se acuerda de ella

Alejandra, quien promociona ahora su nuevo tema Lado oscuro, señala que su hija se encuentra en una época y una edad en la que ve lógico lo que le pasa, puesto que ella años atrás pasó por lo mismo al lado de su famosa mamá Silvia Pinal.

Pero al final ella y yo algún día vamos a estar frente a frente y lo vamos a solucionar, porque yo jamás he hecho algo para hacerle daño, la amo, la extraño, la parí, es sangre de mi sangre, cómo no la voy a necesitar”.

Y también en entrevista con Despierta América, Frida Sofía aclaró si está dispuesta a limar asperezas con Alejandra, pero lamentablemente Alejandra no la ha buscado.

Siempre he estado con los brazos abiertos. Yo nunca me fui a ningún lugar, o sea, que no entiendo porque dice que regrese, yo la voy a amar siempre si hay diferencias, chocones y es algo bien difícil de explicar", menciona Frida Sofía, hija también de Pablo Moctezuma.

Frida Sofía se muestra agradecida con su madre por lo mucho que le ha dado, de hecho valora el hogar que tiene y es gracias a ella, pero lamente que nunca ha ido a buscarla y sabe perfectamente dónde vive. Meses atrás, la misma Frida hizo público en Ventaneando que varias veces le llamó a su celular y no le contestó, en parte por eso decidió jamás llamarla.

El distanciamiento entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán habría iniciado durante 2019, cuando Frida estalló en contra de Alejandra y hasta la acusó de haberla golpeado, y en una reveladora entrevista con el programa Ventaneando, la misma Frida dijo que su mamá se habría "fijado" en Christian Estrada, quien fue su pareja, y ya eran dos veces las que sucedía con sus exparejas.

Leer más: Alejandra Guzmán habría protagonizado violenta escena en Cancún

Sobre este tema, Alejandra habló en su momento en Instagram y mencionó que jamás le haría daño a su hija y tampoco tiene por qué mentir, pero también Frida Sofía hizo público que se provocó un aborto de pura tristeza cuando supo que Christian le estaría siendo infiel con su propia madre.