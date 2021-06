"Nunca me hicieron mucho caso": Alejandra Guzmán recuerda así su niñez

Con los aún acalorados escándalos dentro de su familia, Alejandra Guzmán reapareció en una entrevista donde detalló cómo fue su niñez.

La roquera, hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, señaló que al llegar a su adolescencia se volvió muy rebelde, esto tras la falta de atención por parte de sus dos famosos padres durante su infancia.

Fue en una entrevista en vivo en el programa colombiano ‘Día a Día’ que la cantante se abrió acerca de su niñez, siendo la hija de una primera actriz y de un reconocido cantante.

Alejandra Guzmán mencionó que en esa etapa recibía enteramente el apoyo de sus padres para iniciar su carrera en el medio artístico, pero como no es de extrañar en una pareja con dos celebridades, señaló que la atención que le prestaban no era la suficiente:

“Pues me apoyaban moralmente, porque realmente nunca me hicieron mucho caso ”, dijo.

Comentó que tras la muerte de su hermana, Viridiana Alatriste, en 1982, sus padres la obligaron a abandonar uno de los grupos musicales de los que formó parte, algo que la moldeó a ser rebelde como hoy se le conoce y a perseguir sus sueños de cantar por su propia cuenta.

“Yo estuve en muchos grupos musicales y mi madre me sacó, porque mi hermana Viridiana murió”, agregó. “Entonces, yo me volví muy rebelde y cuando escuché que había audiciones para cantar fui y (a los productores) no les dije que era ni Guzmán ni Pinal ni nada y fui y grabé mis primeros seis discos en España”.