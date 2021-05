"Nunca me vio como una pareja": Yuri confiesa su amor platónico por Luis Miguel cuando eran amigos

Yuri confesó que siempre quiso ser novia de Luis Miguel, aunque nunca fue correspondida en todos los años que tuvieron una gran amistad.

En entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, la cantante Yuri reveló que con Luis Miguel compartía largas noches de pláticas en las noches, y aunque se decían de todo, El Sol nunca la llegó a ver como más que una amiga.

La cantante de ‘Detrás de mi ventana’ dijo que durante todos estos años quiso ser novia del de ‘Culpable o no’, aunque este jamás la vio con los mismos ojos que ella.

“Esos zapatitos no estuvieron debajo de mi cama”, dijo Yuri en la entrevista, en la que recuerda cómo fue su amistad con Luis Miguel, quien se encuentra en la mirada del público por la segunda temporada de su serie biográfica en Netflix.

Según relata Yuri, su amistad con El Sol se dio cuando ambos eran muy jóvenes, y el cantante siempre le pareció muy atractivo.

“Sí estuve muchas veces con él platicando”, contó. “Fue uno de mis mejores amigos, las platicadas que nos echábamos juntos, nombre, mana. (...) No había nadie en la playa, y ahí con la copita, yo le contaba todas mis cosas, que el novio me dejó, pero él no me platicaba nada, no le sacaba la sopa, pero fuimos muy buenos amigos, tengo muy lindos recuerdos”.

Pese a sus deseos de que de la amistad surgiera más, Yuri comentó que él nunca la vio como alguien que podría ser su novia, aunque agradece que no sucediera, al recordar cómo todas sus ex parejas quedaban destrozadas tras terminar con él.

“Yo no fui su novia, gracias a Dios, porque hubiera salido mal. ¡Me hubiera encantado ser su novia! ¿Pa’ qué les digo que no? (...) Pero él nunca me vio como una pareja, ni yo a él, aunque me hubiera encantado”.

“Lo conocí cuando hacía ejercicio, estaba divino, lo sigue estando. Pero joven, pues todos somos divinos, pero la neta, pues no. Él como que no, él siempre me vio de otra manera”.

Incluso, Yuri comentó que a Luis Miguel siempre le presentaba todas sus parejas, y él se aseguraba de que todos sus novios cuidaran bien de su amiga, a quien quería como su hermana.

“Yo andaba de novia con Rodrigo (Espinoza) él nos invitó a cenar a los dos, y habló con él, le dijo: ‘cuídala, no sabes cuánto quiero a esta güerita, protégela, ámala’”, relató. “Fue eso de amistad, nunca fue mi novio. Sí me hubiera gustado porque estaba muy buenón”.

Pese a que Yuri y Luis Miguel nunca fueron novios, lo que sí se le hizo a la jarocha fue compartir el escenario con él, pues juntos cantaron en la edición de los Premios TVyNovelas de 1985:

En cuanto a si hoy en día Yuri mantiene contacto con Luis Miguel, la cantante reveló que no es así, pues hace muchos años se distanciaron, y ambos han seguido rumbos muy distintos.

“Cuando él se alejó de El Burro, de Miguelito Alemán, que éramos el grupo de sus amigos (...) Será que como ya estoy casada, como que ya estamos en otros canales”.