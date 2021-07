"Nunca nos hemos colgado de él": Sylvia Pasquel defiende a su hija y su nieta de Luis Miguel

La bioserie de Luis Miguel sigue dando de qué hablar incluso semanas después de finalizar la segunda temporada, especialmente por las quejas que los involucrados en los hechos reales han tenido sobre la forma en que fueron representados en la pantalla.

Fue ahora Sylvia Pasquel quien arremetió contra El Sol, señalando una falta de respeto a la imagen de la hija del cantante, Michelle Salas, y defendiendo a Stephanie Salas de las críticas que ha recibido tras expresar su molestia.

Leer más: Las últimas palabras de José Manuel Zamacona, vocalista y fundador de Los Yonic's, a su hijo

La actriz dijo que ni su hija ni ningún integrante de su familia se ha aprovechado alguna vez de la fama de Luis Miguel, pues afirmó que antes de la existencia de la serie su hija ya tenía su propia carrera.

Fue en el programa Ventaneando donde la hija de Silvia Pinal abordó el tema, cansada de que a Stephanie Salas se le señale como “fracasada”, dejando claro que las vidas de su familia no han dependido nunca de la de Luis Miguel:

“Nunca nos hemos colgado de su carrera, nunca mi hija estuvo haciendo entrevistas ni haciendo nada. Siempre le dicen que es una fracasada, que nada más la conocen por Luis Miguel, que nos colgamos de su carrera. Pero cuando Luis Miguel nació yo ya tenía años en esta carrera, yo ya era Sylvia Pasquel. Yo no me tengo que colgar de nadie”, dijo.

Sobre el escándalo con la hija de El Sol con Stephanie, Michelle Salas, la actriz comentó que le pareció inadecuado que el cantante haya sexualizado la relación que la modelo tuvo con el antiguo manager de Luis Miguel, Alejandro Asensi:

“Está bien que hablen del romance porque al final del día los dos eran jóvenes, eran solteros, no tenían compromisos, pero lo que no está bien es ya sexualizar la relación porque al final del día estás hablando de tu hija”.

Sylvia Pasquel se refirió también a las críticas que su hija y nieta recibieron luego de expresar en redes sociales su molestia: “¿Por qué no te grabas un video haciendo el amor, y que tu papá lo suba a las redes? A ver si eso está padre”.

Leer más: Olvida su escándalo. Eleazar Gómez regresa a la música tras salir de la cárcel

Asimismo, Sylvia Pasquel mencionó que durante años habían tratado de no hablar de Luis Miguel, no por respeto a él sino a ellas mismas, pues intentan no manchar sus carreras con los escándalos del cantante.

“Es un respeto a nosotras. Es que hablar mal de otra persona, quiere decir que no tienes nada bueno qué decir de ti y nosotras tenemos muchas cosas buenas qué decir de nosotras porque somos trabajadoras, decentes, no le robamos a nadie, nos dedicamos a nuestro trabajo no andamos buscando escándalos ni vivimos de ellos, aunque estamos muchas veces en medio de ellos”.