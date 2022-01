"Nunca podré volver a abrazarlo", elenco de "Full House" lamenta la muerte del actor Bob Saget

El querido actor estadounidense Bob Saget murió a los 65 años de edad; recordado por su personaje de Danny Tanner en la exitosa serie de televisión "Full House", así como en la secuela de Netflix "Fuller House", fue encontrado sin vida en una de las habitaciones del hotel Ritz-Carlton de Orlando, Florida, Estados Unidos.

A través de redes sociales varios de los integrantes del elenco de "Full House", han expresado su sentir ante la repentina muerte de Bob Saget. La actriz Candace Cameron, quien interpretó a D.J. Tanner, escribió: "te quiero mucho, no quiero despedirme, 35 años no fueron suficiente". Cabe mencionar que ambos trabajaron en "Full House" desde 1987.

Candace Cameron siempre recordará los abrazos de su "papá" Danny Tanner.

El actor y comediante Dave Coulier, el recordado Joey Gladstone, manifestó ante la triste noticia de la muerte de Bob Saget: "nunca te dejaré ir, hermano, te amo ❤️".

Por su parte John Stamos, el tío Jesse Katsopolis y uno de los productores de la secuela "Fuller House", publicó un desgarrador mensaje en su cuenta de Twitter: "estoy roto, estoy en completo y absoluto shock, nunca jamás tendré otro amigo como él, te quiero mucho Bobby".

Bob Saget y Dave Coulier, grandes amigos.

La actriz Andrea Barber, la simpática y ocurrente Kimmy Gibbler, manifestó en su perfil de Instagram, que esta noticia dolía mucho. Resaltó que Bob Saget "tenía el corazón más grande que nadie en Hollywood, le dio los abrazos más grandes".

Estoy destrozada porque nunca podré volver a abrazarlo, Bob terminó cada texto, cada interacción con 'te amo'.

Asimismo compartió que no importaba cuánto tiempo o poco habían estado separados, el histrión "amaba tan profundamente y tan ferozmente, nunca dudó en decirte lo mucho que significabas para él, esta es la mayor lección que aprendí de Bob Saget: no dudes en decirle a la gente que la amas. Me siento en paz sabiendo que Bob sabía exactamente cuánto lo adoro".

Andrea Barber pidió por el eterno descanso de su amigo, "no tengo ninguna duda de que estás haciendo reír a todos en el cielo hasta que les duelen las mejillas, tal como lo hiciste aquí en la Tierra ❤️".

Andrea Barber compartió esta emotiva fotografía.

El joven actor Elias Harger, Max Fuller en la serie y uno de los nietos de Danny Tanner, mencionó en sus redes sociales que la última vez que vio a Bob, fue el pasado 8 de noviembre, en la proyección de la película "Cazafantasmas". Recuerda haber sido un encuentro casual.

Siempre será mi abuelo Danny. Bob era el verdadero patriarca de 'Fuller House', era un hombre cariñoso y cariñoso, lo extrañaré mucho, estoy literalmente en estado de shock.

Elias Harger junto a su "abuelo" Danny Tanner.

Con respecto a Scott Weinger, quien interpretó a Steve Hale, novio de D.J. y en la secuela al fin se convierte en su esposo, externó que Bob Saget era más que un amigo, "él era un hermano mayor para mí, nunca nadie me hizo reír más fuerte, el tipo de risa en la que te duelen las costillas al día siguiente".

Era "un partidario apasionado" de la Scleroderma Research Foundation y luchó duro para encontrar una cura para la enfermedad que se había apoderado de su hermana, "en su memoria, considere hacer una donación hoy".

John Brotherton, quien dio vida a Matt Harmon en "Fuller House", dijo que el corazón de Bob estaba abundantemente lleno de amor y bondad por los demás. "Realmente fue el mejor, gracias por todas las amables palabras de amor e inspiración, todos te extrañaremos infinitamente, para siempre. Descansa en paz, amor y risa".

El actor y cantante Juan Pablo Di Pace, el cómico Fernando Hernández-Guerrero-Fernández-Guerrero, esposo de Kimmy Gibbler, expresó: "un hombre increíblemente amable y generoso nos dejó hoy, te extrañaré mucho Bob, muchisísimo".

El elenco de "Fuller House" en el último día de grabación.

¿De qué murió Bob Saget, actor de la serie "Full House"?

Adam Hagenbuch, quien interpretó a Jimmy Gibbler, se refirió a Bob como "el ser humano más dulce y cálido que he conocido". Podía animar a cualquiera y haría o diría casi cualquier cosa para que la gente esbozara una sonrisa, "lo extrañaré mucho, diviértete contando chistes y dando abrazos de oso en el cielo".

De acuerdo con los primeros informes, la tarde de ayer domingo, el Departamento del Sheriff del Condado de Orange, Florida y el departamento de bomberos, recibieron una llamada por parte del personal que trabaja en el hotel "Ritz-Carlton", ya que personal de seguridad había encontrado sin vida a Bob Saget.

Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento del protagonista de "Full House"; el actor se encontraba en Florida, Estados Unidos como parte de su tour de standup y música en vivo. "El hombre fue identificado como Robert Saget y declarado fallecido en lugar, los detectives no encontraron signos de uso de drogas", informó el Departamento del Sheriff del Condado de Orange.

Unas horas antes de ser hallado sin vida, había publicado lo siguiente en sus redes sociales: "bien, me encantó el show de esta noche en Jacksonville, muy buena audiencia, mucha positividad. Estoy de vuelta en la comedia como cuando tenía 26 años, supongo que estoy encontrando mi nueva voz y amando cada momento. Bien, nos vemos en dos semanas".