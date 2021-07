"Nunca se ha reconocido, qué más da cuál es tu preferencia" Raquel Bigorra sobre Daniel Bisogno

México.- En entrevista con el programa Chisme No Likede espectáculos "", la conductora Raquel Bigorra rompió el silencio ante aquella polémica pelea con el conductor de "Ventaneando" Daniel Bisogno, detallando su versión de los hechos.

"Fue muy fuerte", confesó, debido a que fue una pelea mediática que fue cubierta por días y por un gran número de programas, lo que señala, parecía una telenovela. "Los amigos y compadres perfectos, y la compadre, quien parecía ser buena persona, lo apuñala con la espalda y lo traiciona", confesó.

"Estamos viviendo un tiempo en qué más da cuál es tu preferencia sexual; creo que aquí, su urgencia de taparlo, era porque nunca se ha reconocido, y yo creo que eso, en lugar de señalarlo, yo le decía a mi esposo: 'Si lo señalas, más tiempo se va a tardar en reconocerse como persona y aceptarse", agregó la condutora en entrevista.

Raquel Bigorra recalcó que para Daniel Bisogno fue muy fuerte que presuntamente revelara su orientación su sexual, ya que, "para él, después de muchos años de cómo se expresó acerca de la comunidad gay, de las personas con diferentes preferencias sexuales, las cosas que decía, cuando se vio que lo cacharon y volteó toda la historia, y me echó la culpa a mí".

Posteriormente, la también cantante explicó cómo se dio cuenta del pleito con su ex amigo. "Al principio no me di cuenta; en el momento que veo la televisión, que todo esto se prepara para el día de mi cumpleaños, porque había una escaleta, en el momento que soltaron todo esto show mediático... No me di cuenta; un querido amigo me llama: ‘Raquel, esto es una cortina de humo', porque estaba en shock", relató.

Finalmente, Raquel Bigorra explicó que, al ser figuras públicas, todos están expuestos, incluso a ella le ha tocado pasar por momentos parecidos, ejemplificando cuando se fue a Nueva York a hacerse un tratamiento de fertilidad, que fue descubierta. "Todos tenemos una parte privada que a veces no queremos contar y me la han sacado, y sé que es parte de estar en el medio", agregó.