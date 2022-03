"Nunca toqué un arma", papá de Octavio Ocaña aclara el altercado donde según amenazó con una pistola

Hace unos días en redes sociales se viralizó un video donde se muestra, un altercado que tuvo el señor Octavio Pérez, papá del actor Octavio Ocaña. Tras una discusión con otra persona, supuestamente el empresario sacó un arma de fuego y lo amenazó, lo que causó controversia, pues muchos usuarios de las plataformas digitales, recordaron la manera como murió su hijo, quien interpretaba el personaje de "Benito Rivers" en la serie de televisión "Vecinos".

La pelea verbal del papá de Octavio Ocaña, ocurrió en una colonia de Villahermosa, estado de Tabasco, México, ciudad donde radica junto a su esposa Ana Lucía Ocaña, luego de que una persona obstruyó el acceso a un callejón, donde tiene las camionetas de su empresa.

Octavio Pérez tuvo una entrevista telefónica con el conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante, aseguró no haber guardado una pistola entre su ropa, sino un celular. Mencionó que el video publicado en redes sociales por una mujer, fue sacado de contexto.

"Yo tengo una empresa y necesito enviar a mi gente temprano a municipios de aquí del estado, en ese callejón yo guardo mis camionetas, llegó una persona y cerró el callejón, me impidió la salida, fue como un secuestro".

Contó que, hora y media después, regresó creyendo que el acceso ya estaba libre para sacar las camionetas de su empresa. "Voy y está ahí con una señora coqueteando, a mí no me interesa la vida de nadie, pero le dije: 'oye amigo, qué poca tienes de poner tu camión así', me empezó a ofender".

Imágenes del altercado del papá de Octavio Ocaña.

El papá de "Benito Rivers" manifestó que la actitud que tuvo esta persona, lo molestó bastante, lo que provocó que la discusión se acalorara.

En ese momento pasaba la mujer que grabó la discusión; al retirarse del lugar, Octavio Pérez aparentemente se guardaba una pistola entre el pantalón, "pero me acomodé mi celular y la gente inventa cosas, nunca le saqué una pistola, eso es mentira absoluta".

Te lo digo, una y otra vez, nunca toqué un arma, pasó una señora y empezó a grabar, pero no tengo nada que decir, ni soy figura pública, la figura pública era mi hijo.

Asimismo, el señor Octavio le dijo a Gustavo Adolfo Infante que debe salir a trabajar, ya que tiene dos hijas, una esposa y una madre, "por quién vivir, no puedo dejarme de nadie, me dijo: 'chin... a tu ma...', eso, ¿por qué no lo grabaron? Cuando me encabrono le dijo: '¿qué te pasa?'".

Agregó que por la manera como su hijo murió, no le gusta andar armado en la calle. "Lo que pasó con mi hijo me quedó un mal sabor de boca, trato de evitar pleitos, tengo carácter fuerte, pero trato de evitar salir con el arma, aunque la mayoría de la ciudadanía debería de estar armada".

¿Cómo murió Octavio Ocaña?

"Benito Rivers" falleció a los 22 años de edad en octubre del año pasado. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), sostiene la versión de que el actor se disparó solo durante una persecución.

Según la fiscalía, el actor conducía en estado de ebriedad en compañía de dos personas, por las calles de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Unos policías municipales le marcaron el alto, pero al no obedecer, se inició una persecución por varias calles de la zona y terminó a orillas del kilómetro 5 de la autopista Chamapa-Lechería, a la altura del municipio de Atizapán de Zaragoza.

La FGJEM informó que durante la huida, "Benito Rivers" sacó un arma de fuego de la guantera y al chocar, se disparó accidentalmente. Octavio Pérez asegura que un policía municipal de Cuautitlán Izcalli asesinó a su hijo. Desde entonces, la familia lleva cabo una lucha exigiendo justicia.