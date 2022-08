"Nunca vas a llegar a ser lo que fue Paco Stanley", Verónica Macías muy molesta con Mario Bezares

Por otra parte, la también actriz mexicana Verónica Macías , mencionó que le gustaría formar parte de la bioserie de Paco Stanley, dejando muy en claro que Mario Bezares , no es el indicado de hacerla, "porque mucha gente aún tiene estas dudas" (en referencia a si es o no uno de los responsables de la muerte del humorista).

Verónica Macías manifestó que "Mayito", quiere hacerse el chistoso a base de un acontecimiento que causó mucha conmoción en México , "quiere rating, no creo que vuelva a ser tan famoso como lo fue a lado de Paco". En su opinión, Mario Bezares quiere ser el nuevo Paco Stanley .

Ahora, la conductora de televisión Verónica Macías , arremetió en contra de Mario Bezares , por haberse burlado, presuntamente, de la tragedia de Paco Stanley . "Si es una broma de acerca del día en que mataron a un ser tan querido, pues no se vale", expresó en una entrevista para el programa "De primera mano".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

