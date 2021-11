"Nunca voy a volver a estar bien", la triste carta para Octavio Ocaña, de parte de su hermana Bertha

Luego del sepelio del actor Octavio Ocaña en su natal Villahermosa, Tabasco, su hermana Bertha Ocaña publicó en su cuenta de Instagram una triste carta en memoria de su amado hermano menor, quien dio vida por varios años a "Benito Rivers" en la serie de televisión "Vecinos".

Junto a una fotografía familiar, manifestó que precisamente su familia "fue lo que más amaste en esta vida" y así lo demostró, en cada segundo "de tu corta pero memorable vida". Bertha Ocaña mencionó que su hermano se fue amando a una gran mujer (su novia Nerea Godínez) y al hijo que ella tenía.

Te me fuiste soñando con hacer grandes cosas y yo sé que no me va a alcanzar la vida, para aprender a vivir con el vacío que me dejas, pero vas a estar en cada pensamiento.

Para Bertha, su hermano estará presente en cada momento de su vida, en cada triunfo y fracaso. Octavio Ocaña siempre estaba incondicionalmente para ella, sin importar el día o la hora.

"Nunca voy a volver a estar bien", expresó una de las hermanas gemelas del fallecido actor, "nunca te voy a olvidar, nunca voy a volver a ser la misma de antes, por qué te llevaste contigo un pedazo de mi vida".

Octavio Ocaña junto a sus papás y hermanas gemelas. Foto: Instagram @berthaocaa

Bertha Ocaña manifestó que hoy no era fuerte y no sabía cómo defenderse de la vida: "tal vez hoy no estarías orgulloso de mí, pero estoy segura de que te vas a encargar de que mi vida se acomode y que este vacío y dolor vaya sanando".

Al final de la triste carta que escribió en memoria de su hermano Octavio Ocaña, el querido "Benito Rivers", resaltó que siempre será "lo que más amé en la vida" y que esto no era un adiós. "Nos vemos en la eternidad, mientras tanto no dejes de volar alto, por qué tú solo sabes ser un grande, yo siempre voy a soñar con ser tan grande como tú".

Leer más: "Una madre muerta en vida", hermana de Octavio Ocaña revela el estado de su mamá ante la tragedia

Durante el funeral del actor de "Vecinos", tanto su papá como sus hermanas gemelas, exigieron justicia ante lo ocurrido. El señor Octavio Pérez dejó muy en claro que se encargará de que la muerte de su hijo, no quede impune.