"O sea, ¿estás terminando?", Magaly Chávez y Alfredo Adame terminan su noviazgo en pleno reality show

El actor de telenovelas Alfredo Adame y Magaly Chávez, ex participantes de "Enamorándonos", forman parte del nuevo reality show "Soy famoso ¡Sácame de aquí!", que se transmite por Azteca Uno. Durante este reality show comenzaron una relación amorosa, la cual causó mucha controversia por la diferencia de edad. Él tiene 63 años y ella 35. Luego de unas circunstancias, el también conductor de televisión dio por terminado este fugaz noviazgo.

Todo ocurrió durante la reciente emisión de "Soy famoso ¡Sácame de aquí!", donde varios famosos tratan de sobrevivir a varios retos, permaneciendo aislados del mundo. Magaly Chávez se acercó al polémico Alfredo Adame, para hablar como personas civilizadas y tratar de arreglar las diferencias entre ellos.

Sin embargo, desde que la influencer se acercó al archienemigo del cazafantasmas Carlos Trejo, mostró mucha indiferencia hacia Magaly. "¿Vas a arreglar algo?", le preguntó, a lo que el actor respondió de manera tajante: "yo no tengo nada que arreglar".

Magaly Chávez manifestó que por esa actitud tan desinteresada que mostraba, no lograba mantener ninguna relación estable. "Así no es una pareja, con razón no has durado con nadie, entonces no respetas lo que dices, a mí no me gustaría tener una pareja, que el día de mañana yo lo lleve a una reunión y empiece a decir eso".

Ante este comentario, Alfredo Adame le propuso que no tuviera a dicha pareja. "O sea, ¿estás terminando?", le preguntó. El ex conductor del programa "Hoy" le dijo que, efectivamente, estaban terminando la relación que tenían.

Molesta y lastimada por su actitud, Magaly despotricó en contra de Adame ante las cámaras del reality show: "no sabe pedir perdón, no sabe reconocer sus errores, eso me quiere decir que es una persona que no la quiero en mi vida, he conocido a ese Alfredo grosero, distante, egoísta. Un Alfredo que yo no conocía y que estoy totalmente impactada de lo orgulloso que es".

Dejó muy en claro que quien terminó la relación fue Alfredo Adame y no quiso dar explicaciones, "no quiso intentarlo, no quiso reconocer su error y eso me habla de una persona que no me amaba, que solo estaba jugando conmigo, que decía las palabras al aire y que no las sentía, eso es lo único que me dio a entender".