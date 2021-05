ONE N’ ONLY conquistados por la belleza mexicana de Ángela Aguilar; así bailan "En Realidad"

Muchísimas personas han sido conquistadas por la belleza, carisma y el indiscutible talento artístico de la joven cantante mexicana Ángela Aguilar. La hija menor de Pepe Aguilar causó gran furor con el lanzamiento de la primera canción inédita que interpretaba; se trata de "En Realidad", un tema de la autoría de Ana Bárbara.

En redes sociales Ángela Aguilar creó el #EnRealidadChallenge, con el cual invitaba a sus "Angelitos" (como cariñosamente le dice a sus fans) a realizar una parte de la coreografía de su nueva canción, la cual mostró en el video oficial publicado en su canal de YouTube y que hasta el día de hoy, tiene más de 16 millones de reproducciones.

Dicho challenge no solo lo han llevado a cabo fans y varias famosas en México y en otros países de Latinoamérica; al otro lado el mundo la agrupación musical de J-Pop ONE N’ ONLY, se sumó al #EnRealidadChallenge.

La nieta de los fallecidos cantantes Antonio Aguilar y Flor Silvestre, patriarcas de la Dinastía Aguilar, puso a bailar a los seis integrantes de ONE N’ ONLY: REI, TETTA, NAOYA, Kenshin, Hayato y Eiku.

El grupo de J-Pop (pop japonés) publicó en sus redes sociales un video realizando la coreografía de Ángela Aguilar, video que grabaron en su sala de práctica.

"Ángela Aguilar tiene que ver esto", "no conozco el grupo pero me encantó que bailarán canciones latinas", "mi ídolos bailan una canción de mi ídola Ángela", "que nos enamoremos de ustedes, ok, una mexicana más enamorada de ustedes", "Ángela Aguilar has llegado a los oídos de los japoneses" y muchos más, son los comentarios en el video que ONE N’ ONLY publicó en TikTok.

Uno de los comentarios que más resalta, es el de la actriz mexicana Ana Martin quien al ver el video de ONE N’ ONLY expresó, "Viva México".

ONE N’ ONLY es un grupo proyecto integrado por los grupos EBiSSH (REI, TETTA, NAOYA Y KOHKI) y Satori Boys Club (Kenshin, Hayato y Eiku). Fue formado cuando EBiSSH y Satori Boys Club tuvieron su primera gira juntos en abril de 2018. En mayo de ese mismo año lanzaron su primer MV "I'm Swag" para ver como reaccionaba el publico ante esta unidad. Al ver que llego al millón de visitas sin ningún problema, se decidió su debut.

El debut oficial de ONE N’ ONLY se llevó a cabo el 21 de noviembre de 2018, con el lanzamiento de su single "I'm Swag". En enero de 2019 comenzaron una gira nacional por Japón; ese año KOHKI salió del grupo.

En abril de 2020 lanzaron su primer álbum "ON'O"; posteriormente en octubre pasado estrenaron su single digital "Just like me". Su más reciente sencillo es "L.O.C.A". La agrupación se mantienen muy activa en sus diversas redes sociales.