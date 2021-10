ONG rechaza a Jamie Lynn Spears, la hermana de Britney Spears, tras querer hacer donaciones de dinero

Estados Unidos.- Jamie Lynn Spears publicará su libro 'Cosas que Debería haber Dicho' y deseaba donar parte de las ganancias a la organización This is my Brave, la cual se dedica al apoyo de la salud mental, sin embargo, la ONG rechazó la propuesta en apoyo al movimiento 'Free Britney'.

La semana pasada, la menor de los Spears anunció en su cuenta de Instagram que después de un largo proceso de sanación personal, su libro estaba terminado y que parte de las ventas estarían destinadas a la fundación.

La publicación enfureció a los seguidores de Britney Spears, provocando comentarios negativos al respecto, lo que llevó a la organización a rechazar el donativo de Jamie.

"Los hemos escuchado. Estamos tomando medidas. Lamentamos profundamente haber ofendido a alguien. Hemos declinado la donación del próximo libro de Jamie Lynn Spears.

Recientemente se recomendó que This Is My Brave fuera una organización beneficiaria de las ganancias del próximo libro de Jamie Lynn Spears. Hemos tomado la decisión de rechazar la oferta de recibir los beneficios de las ventas del libro", publicó la asociación en su cuenta de Instagram.

A pesar de que Jaime felicitó a la ONG por su gran trabajo y estaba convencida de querer apoyarlos, las opiniones del movimiento en apoyo a Britney Spears fueron más fuertes.

"Sé que todavía tengo MUCHO aprendizaje que hacer, pero siento que terminar este libro me dio el cierre de este capítulo de "30 años" de mi vida, y espero que ayude a cualquier otra persona que haya olvidado su valor, haya perdido la voz o está tratando de romper un ciclo malsano en su vida", escribió la actriz en sus redes sociales.