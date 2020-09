México. Octagón Jr., confiesa por qué no quiere participar ya en el reality show Exatlón, el cual se transmite actualmente por Televisión Azteca. Tras haber participado en la primera temporada, no le quedaron ganas de volver a formar parte del exitoso proyecto que es un éxito en la televisión.

Octagón Jr., no quiere volver a saber nada de Exatlón, incluso hasta tuvo que demandar a la empresa porque no le cumplieron con lo que le prometieron. En una transmisión en vivo lo cuestionan si volvería al proyecto citado y su respuesta soprendió mucho.

Primero díganle a Exatlón, a TV Azteca, que me paguen porque es hasta la fecha, ya vamos para tres años y no me han pagado ni un solo peso, ni una llamada para disculparse, por eso no participamos en el programa”.

Foto de Instagram

Octagón Jr., revela que nunca recibió ningún peso de lo que le prometieron pagar, cosa que lo tiene muy molesto. Destaca que se portaron muy mal con él, pese a que entregó el cien por ciento de su persona al proyecto todos los días.

Y no quisiera ni acordarse de esos últimos días en los que estuvo en Exatlón, porque lo hace sentirse mal, ya que no esperaba que en la producción no le respondieran tal y como se lo prometieron.

En el momento en que fue la final, por ejemplo, me cortaron de todo, de porras, me pegó bastante, me cayó super de sorpresa y me puse a pensar, cómo es posible que me hayan hecho esto… Cinco meses y medio no se dicen nada fácil, me rompí la mandarina en gajos”.

Y como Televisión Azteca no le pagó lo acorado, tuvo que demandar legalmente a la televisora y a Exatlón también, dice en la misma entrevista, además lamenta que hayan dicho que él "no era él", que era otra persona la que había ido en su lugar y siempre estuvo ocultándose debajo de la máscara de Octagón Jr.

Se demandó y creo en las leyes, si ellos no me quieren pagar por las buenas me van a tener que pagar por las malas, porque la persona que está debajo de esta máscara fue la persona que firmó, tengo mis entradas y salidas de República Dominicana, siempre fui yo el que viajó."

Y aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias en el ámbito de lo legal porque “no se portaron nada padre y no lo voy a permitir, ¿a quién le gusta trabajar de a gratis?”.

Si no llegamos a un acuerdo, el acuerdo lo tendrán que hacer con mis abogados. El que le dio rating a ese programa fue su humilde servidor”.

La presentación oficial de Octagón Jr.

En abril de 2016, Octagón presentó a su hijo Octagón Jr. Octagón, quien ha brillado en su carrera por casi cuarenta años, presentó a su heredero al cual nombrará como el Hijo de Octagón. El luchador aseguró en ese entonces que el continuador del nombre es su hijo, quien en ese entonces tenía 24 años de edad y 16 entrenando.

Y a principios de 2020, Octagón Jr., durante el inicio de la gira Nacemos para Luchar, de la AAA, evento celebrado en el Pepsi Center de la Ciudad de México, la empresa de Lucha Libre le rindió un sentido homenaje a La Parka, y Octagón Jr, expresó haber recibido muchos consejos de él.

Foto de Instagram

Según reporte en distintos portales de noticias, Octagón Jr., recordó que La Parka, quien murió el 11 de enero de 2020, fue un hombre que le dio muchos consejos durante sus primeras luchas y por eso le mandó un mensaje de agradecimiento.

Es algo muy difícil, me quedo con muchas cosas que recuerdo, me llenan de motivación y estoy agradecido con él porque gracias a él pude dar vida este personaje y gracias a él estamos aquí”.

