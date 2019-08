Octavia Spencer será honrada por apoyo a derechos LGBTQ

Octavia Spencer será honrada por la organización Gay, Lesbian and Straight Education Network con el premio Inspiration en una gala a finales de año.

El grupo, conocido como GLSEN por sus siglas en inglés, anunció que la actriz ganadora del Oscar, recibirá el honor en los Premios Respect que se entregarán en octubre en Beverly Hills, California.

Octavia Spencer ha aparecido en películas aclamadas por la crítica como The Shape of Water, Hidden Figures y The Help (por la que recibió un Oscar). Ella ha sido una aliada abierta de los derechos LGBTQ, incluida la igualdad matrimonial y los problemas relacionados con la igualdad y la homofobia. Con papeles en películas centradas en LGBTQ como A Kid Like Jake, usa su plataforma para avanzar en la conversación cuando se trata de incidencia e impacto.

"GLSEN se siente profundamente honrado de presentar el Premio de inspiración a Octavia Spencer, una actriz que ha dedicado su carrera a contar historias diversas, promover el bien social y es un aliado firme de la comunidad LGBTQ", comentó Eliza Byard, directora ejecutiva de GLSEN.

Octavia es un modelo a seguir para combinar arte con activismo y una verdadera encarnación del Premio Inspiración.

GLSEN fue creada en 1990 para atender temas LGBT en escuelas de educación básica y entrega los Premios Respect desde 2004.

Entre las personalidades reconocidas previamente por el grupo están las actrices Kerry Washington y Ellen Pompeo.