"Octavio Ocaña fue asesinado", revela el psíquico del FBI Dr. Rob 

México. Un hombre que asegura ser psíquico del FBI habla de la muerte del actor Octavio Ocaña para el programa de YouTube Chisme No Like y revela que "fue asesinado".

Dr. Rob es el nombre del psíquico y laboró para el Buró Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) y afirma que estableció contacto con el espíritu del actor Octavio Ocaña.

Dr. Rob menciona en Chisme No Like que contactó al supuesto espíritu de Octavio Ocaña y le dijo que fue asesinado por la policía y no perdió la vida accidentalmente, como lo ha reportado en México la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

El psíquico señala también que supuestamente un cártel de la droga se puso de acuerdo con la policía para asesinar a Octavio Ocaña, "Benito Rivers" de la serie Vecinos, pero las autoridades están entorpeciendo las pesquisas.

“Él fue asesinado, no fue un accidente y todo fue arreglado. Estas personas trabajaban para el cártel, estaban de acuerdo con la policía, pero ahora el gobierno está impidiendo la investigación”, afirmó el Dr. Rob.

Captura pantalla YouTube Chisme No Like

El psíquico también hace público que supuestamente Octavio debía dinero, ya que habría estado involucrado en venta de estupefacientes, pero “no es verdad lo que la policía está diciendo”.

A su prometida Octavio Ocaña le manda decir a través del Dr. Rob que lamenta mucho que las cosas hayan terminado de esta manera y no hayan realizado su sueño de amor, puesto que contemplaban casarse en los primeros meses de 2022.

Octavio Ocaña murió el viernes 29 de octubre tras una persecusión en el Estado de México y luego de chocar la camioneta que conducía junto a dos acompañantes.

Habría sido el mismo Octavio quien disparó accidentalmente el arma de fuego que llevaba y lo hizo al momento d echocar en la autopista Chamapa-Lechería.

Sobre el caso de la muerte del joven actor se han hablado muchas cosas y se han referido imprecisiones sobre su deceso, el primero en alzar la voz para pedir que se haga justicia en el caso es Octavio Pérez, padre de Octavio Ocaña.

Leer más: "Te humillaron de la forma más baja": las dolorosas palabras de la novia de Octavio Ocaña

Pérez ha comentado a varios programas de televisión y portales de noticias que llegará hasta las últimas consecuencias para descubrir la verdad y acusa a los policías de haberle dado muerte a su joven hijo.