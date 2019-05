Odalys Ramírez cuenta lo más difícil de ser mamá de dos hijos

Odalys Ramírez trajó al mundo a su hijo Rocco el pasado 24 de abril y aunque no era su primera vez como mamá, señaló que ser madre de dos hijos no es tan fácil como se lo contaron, pues trata de que su primogénita no se sienta menos querida por sus papis.

“Creo que cambia bastante, es decir, el amor y las desveladas es igual, el sacrificio es el mismo, pero si es un poquito más cansado porque con el primero le das de comer y se duerme, y con el segundo, cuando está dormido voy a jugar con la primera para que no se siente desplazada y también tenga su tiempo exclusivo, entonces es más cansado pero es súper mágico, nada comparado a lo que te cuentan", comentó la bella Odalys Ramírez en una entrevista con la revista Quién.

Lo más difícil ha sido tratar de combinar y dividir los tiempos de forma equitativa con los dos hijos.

En sus redes sociales la conductora de televisión comparte adorables fotografías junto a sus hijos Gia y Rocco, fruto de su amor con Patricio Borghetti.