Odalys Ramírez dice cómo recupera su figura tras tener bebé

La conductora de televisión Odalys Ramírez, quien participa en el programa "Cuéntamelo ya", de Televisa, enseña en Instagram cómo recupera su figura, tras haber aumentado varios kilos de peso por su embarazo. Apenas hace 22 días tuvo a su segundo bebé y ya luce delgada.

Odalys Ramírez deja con el ojo cuadrado a sus fans en redes sociales, sobre todo a las mujeres, quienes se dicen anonadadas por el gran cambio físico de la guapa conductora, quien comparte cómo le hace para recuperar su talla y figura rápidamente.

No es magia, es disciplina , calma y mucho amor a una misma. Todavía estoy a 4 kg de mi peso, pero tengo paciencia y no me desconcentro de mi objetivo" escribe la guapa conductora.