"Odio y brujería", predicción de Mhoni Vidente a Eduin Caz de Grupo Firme, tras su hospitalización

Por otra parte, antes de darse a conocer su ingreso a un nosocomio, en las stories de su perfil en Instagram, Eduin Caz compartió una fotografía junto a su hija, "alguien anda malita como su papi". Algunos usuarios de Instagram le enviaron emojis de risa, lo que no fue de su agrado.

Con respecto a los problemas de salud del vocalista de Grupo Firme, hasta el momento se desconocen los motivos por los cuales fue hospitalizado de emergencia . Anteriormente, mencionó en sus redes sociales que en esta época del año, tiene complicaciones respiratorias , "mis verdaderos fans saben que el frío me mata porque tengo asma".

Mhoni Vidente manifestó que arrastrará problemas en cuestiones de infidelidad y de problemas de separación de su esposa "que no va a poder soportar, van a estar hablando de darse un tiempo y de irse cada quien por su rumbo".

No la tiene fácil en el año 2022, ha estado en los cuernos de la luna, las envidias, el coraje, el odio, la brujería y la traición están sobre ellos.

