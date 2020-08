Ofician misa por la salud de Lalo Mora, hospitalizado tras dar positivo a Coronavirus

Lalo Mora continúa en un hospital en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, luego de que hace unos días diera positivo a Coronavirus (COVID-19). Posteriormente "El rey de mil coronas" ingresó al área de cuidados intensivos, ante las complicaciones que estaba teniendo derivadas de este virus.

Lalo Mora Jr., vocalista de Los Herederos de Nuevo León, es la persona que se ha encargado de informar todo lo relacionado con la salud de su papá Lalo Mora, tras ser hospitalizado al contagiarse de Coronavirus. El cantante espera que su progenitor tenga esta semana una mejora en su salud.

Mi gente hasta el día de hoy sigue papá estable, esperemos Dios por delante esta semana nos dé un cambio todavía más favorable, gracias a todos por sus oraciones.

Lalo Mora es uno de los cantantes más queridos del Regional Mexicano.

Este fin de semana en la Parroquia Santa María Reina de la Paz, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, se llevó a cabo una misa para pedir por la salud de Lalo Mora, "El Rey de mil coronas". Asimismo el sacerdote pidió por la salud de otras personas que también están luchando por sus vidas. "Vamos a pedir en esta misa de una manera muy especial por todos los enfermos, principalmente aquellos que están en los hospitales, los enfermos de COVID, de cáncer y otras enfermedades... también pedimos por Lalo Mora".

Por otra parte, en redes sociales el hijo de Lalo Mora ha denunciado que varias personas han difundido información falsa sobre la salud de su padre. En uno de sus recientes post expresó junto a la imagen de un trabajador de un diario de Monterrey. "Amigos míos, de antemano les agradecemos muchos estar al pendiente de Don Lalo Mora. Por favor, no hagan caso a las publicaciones que realizan algunas personas como este señor sin escrúpulos, que sin saber solo por dar nota y estar presente, mete su cuchara, no se vale. Por favor, con gusto les informamos de manera directa a través de este medio o de la página oficial de Los Herederos de Nuevo León, seguimos orando por la salud de Don Lalo Mora".

Anteriormente al darse a conocer que Lalo Mora había dado positivo a COVID-19, su hijo compartió en sus redes sociales el video de una llamada telefónica que le hizo a su papá desde el hospital, uno de los cantantes más queridos y respetados en México. El intérprete de música norteña aseguró no temerle a la muerte: "no pasa nada hijo, no hay que tenerle miedo a la muerte, la muerte es hermana, la muerte que llegue quedito para no sentirla".

Ante las palabras de Lalo Mora, su hijo se mostró pensativo y a la vez inquieto: "no hay que pensar en eso, primeramente Dios vas a estar bien", le dijo Lalo Mora Jr, a lo que "El rey de mil coronas" le respondió: "la muerte es pareja".

En una breve entrevista con el diario Reforma vía telefónica, Lalo Mora dijo: "sí tengo coronavirus y la voy a librar, yo no le tengo miedo a la muerte, eso es lo único que tenemos seguro. La muerte es hermana y todos vamos para allá, nada más que se tarde un poquito, ahorita no me pienso morir, no pasa nada. la muerte es lo más seguro que tenemos. Quiero mandar un saludo a todos mis compañeros músicos que están preguntando, gracias por llamarme a todos, para todos los que se están preocupando, para los que me quieren y los que no me quieren también, debemos de querernos todos, toda la humanidad estamos en peligro".

