Ofrecían dinero a Joan Sebastian para tener intimidad: Federico Figueroa

México.- Federico Figueroa, hermano del icónico José Manuel Figueroa, mejor conocido como Joan Sebastian, confesó que mujeres ofrecieron dinero al cantante para tener relaciones sexuales y que incluso "jovencitas" le pedían que fuera el primero en su vida íntima.

Así lo reveló en entrevista para el programa Ventaneando, donde detalló que el cantautor de "Tatuajes", "Un Idiota" y muchos otros éxitos respondía con negación a ese tipo de ofertas pues le gustaba enamorar y ser enamorado para llegar a esas instancias.

"A mí me tocó ver. Mujeres se le querían entregar. Señoras grandes que le querían dar dinero por quedarse con él, muchachas jóvenes que le querían entregar su virginidad, y no, no las aceptaba", aseguró el hermano del artista fallecido el 13 de julio de 2015.

Federico Figueroa sostuvo que su hermano Joan Sebastian era un caballero, y que siempre trató bien a sus parejas sentimentales a pesar de que se le tache de mujeriego.

"Le gustaban mucho las mujeres, mucho, pero él las enamoraba y son cosas totalmente diferentes, él nunca fue un patán, fue siempre un caballero. La que diga que no fue un caballero con ella, miente. Todas sabían como era Joan Sebastian y todas lo aceptaron tal y como era. Que no vengan a decir ahora ay no, es que era muy mujeriego. Mija, cuando empezaste a andar con él, sabías cómo era", dijo para el programa conducido por Pati Chapoy.

En la misma entrevista, se reveló que "El poeta del pueblo" sí sufrió por la separación con Maribel Guardia, una mujer de quien se enamoró "mucho".

"Error que cometió, lo pagó mucho(...)aparte tiene un hijo con él, que la adoraba", agregó.