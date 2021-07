"Oh, me dijeron que bailara", expresó un niño con sordera al ver el MV de BTS "Permission to dance"

Cada una de las canciones de BTS son más que eso, simples canciones. Cada uno de los temas que han interpretado desde aquel 13 de junio de 2013 tiene un por qué y un significado detrás. "Los Príncipes del Pop" tienen un amplio repertorio musical para ayudar al ARMY con las diversas adversidades que enfrentan.

El mensaje de BTS en su nueva canción "Permission to dance" es claro: "no necesitamos preocuparnos, porque cuando caemos sabemos como aterrizar, no necesitamos hablar más, sólo disfrutar esta noche, porque no necesitamos permiso para bailar".

Lo que hizo aún más especial el lanzamiento de "Permission to dance", fue que RM, Jin, Suga J-Hope, Jimin, V y Jungkook, usaron el lenguaje de señas internacionales durante la coreografía en el MV:

BTS hizo una seña con el pulgar extendido y los otros dedos medio doblados (como si rascaran sus cuerpos), lo que significa "diversión".

Asimismo movieron los dedos índice y medio de una mano como si estuvieran caminando en la otra mano, extendido perpendicular al pecho, lo que significa "bailar".

Otro de los gestos del lenguaje internacional de señas fue hacer una "V" con ambas manos, como símbolo de "paz".

En Twitter una ARMY con el usuario @angehype_ compartió un hermoso momento que vivió junto a un primo de 12 años de edad quien tiene sordera, cuando ambos miraron el MV "Permission to dance". Esto comprueba una vez más la poderosa energía que BTS transmite a través de su música, pues como comentamos en una anterior publicación, la música de Bangtan es inclusiva, no tiene edad, género, fronteras.

Esta ARMY comentó:

Mi primo que es sordo, miró el MV junto conmigo y cuando vio el cartel de baile, me dijo: 'oh, me dijeron que bailara', estoy llorando.

Asimismo expresó que su primo estaba muy emocionado de ver el MV junto con ella: "él es sordo desde que nació, pero él está bien, lo está haciendo genial, aunque es diferente a los demás, siempre está agradecido, muchas gracias por todas sus dulces palabras".

Esta joven fan de BTS hizo una especial petición al ARMY: "por cierto, la semana que viene (mi primo) tendrá una cirugía de pulmón, así que espero que todos puedan orar por él, muchas gracias por sus dulces palabras, él realmente lo aprecia".

El fandom de BTS se unió en un océano púrpura de oraciones para pedir por la salud de este pequeño: "una vez más muchas gracias por todo el cariño, honestamente, no merecemos el amor, todas ustedes son tan preciosas, muchas gracias por todas las oraciones. Nunca olvidará este momento, él está muy feliz, sonríe y se ríe mucho hoy por todas ustedes, gracias ARMY".

"Permission to dance" de BTS, una canción llena de esperanza

BTS lanzó "Permission to dance" en un momento en el cual la humanidad necesitan unas palabras de aliento y toda la buena energía, ante la tercera ola de contagios de Covid-19. Hoy más que nunca necesitamos mucha esperanza y fortaleza.

En una de las escenas de baile en el MV que ya supera los 100 millones de reproducciones en YouTube, fueron soltados muchos globos púrpuras (el color que representa a BTS y ARMY), los cuales representan el final de la pandemia de Covid-19. Anteriormente V expresó en Weverse: "dejé un globo morado en tu sueño, búscalo".

En una de las primeras escenas vemos que Jungkook suelta un globo púrpura con esperanza al cielo, en referencia a que aquellas personas que lo encontraran, en su vida diaria disfrutarían del momento bailando libremente sin restricciones.

Al final del MV vemos a adultos, jóvenes y niños quitándose con mucho entusiasmo sus cubrebocas, como símbolo de que la pandemia ha terminado...algo que esperamos pronto suceda y así, toda la humanidad no necesite permiso para bailar y agradecer por esta vida, así como honrar a nuestros seres queridos que no lograron sobrevivir.

En "Permission to dance" BTS no solo usó el lenguaje de señas internacionales, sino también incluyó a personas de distintas edades y razas; asimismo hizo un especial reconocimiento a las personas más afectadas por la pandemia, como personal de trabajo de primera línea, trabajadores minoristas, maestros, niños, ancianos, mostrándoles que hay esperanza.

Y como si esto no fuera suficientemente bello, en el MV podemos encontrar las siguientes frases: