"Oh santa Aleida de los sugar", fans de Aleida Núñez reaccionan al costoso regalo de Bubba Saulsbury

La bella actriz de telenovelas Aleida Núñez celebró su cumpleaños número 41 en compañía de sus seres queridos. Quien no pudo estar con ella en este día tan especial, fue su nueva pareja sentimental Bubba Saúl Saulsbury, sin embargo, le envió un espectacular y costoso regalo como símbolo del amor que siente por ella: ¡un arreglo floral con dos mil rosas rojas!

La también cantante originaria de Lagos de Moreno, estado de Jalisco, México, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía y un video para mostrar a sus miles de seguidores, el fabuloso regalo de cumpleaños que recibió de parte de su novio.

"Festejando mi cumpleaños, gracias por el detalle Bubba", expresó Aleida Núñez. Cabe mencionar que para la ocasión, la también empresaria usó un outfit dorado con muchos brillos y un sexy escote.

Ante el regalo que recibió, estos fueron algunos de los comentarios de parte de sus seguidores en redes sociales: "oh santa Aleida de los sugar", "ese Bubba sí que tiene dinero", "las ventajas de ser millonario", "pobrecito, se ha de haber gastado toda la quincena en las flores, como no tiene dinero", "todas ocupamos, merecemos un Bubba en nuestras vidas ❤️" y muchos más.

¿Quién es el novio de Aleida Núñez?

En un empresario estadounidense, activista político y millonario petrolero llamado Bubba Saúl Saulsbury de 51 años de edad.

Es originario de Odessa, Texas; el empresario en la rama de la construcción e hidrocarburos, es vicepresidente ejecutivo de estrategias de la empresa Saulsbury Industrias, compañía que pertenece a su familia.

Aleida Núñez recibió muchas felicitaciones de parte de amistades, familiares y fans.

Su relación amorosa con Aleida se dio a conocer, tras el viaje que realizaron al Medio Oriente para recibir el año nuevo 2022. Ambos la pasaron de maravilla en Dubái, Abu Dabi (capital de los Emiratos Árabes Unidos), así como en Estambul, Turquía. Aunque la actriz no compartió en sus redes sociales fotografías junto a él, Bubba si lo hizo en su perfil de Facebook.

Ante varios medios de comunicación que asistieron a su fiesta de cumpleaños, Aleida Núñez contó que se conocieron en octubre del año pasado y fueron presentados por una amiga que tienen en común.

"Estuvimos en San Miguel de Allende y de ahí la verdad nos llevamos increíble, empezó a visitarme acá en México, es de Texas. De ahí le platiqué, le digo me voy a ir a Asia el fin de año porque tengo contemplado ir a estos lugares y me dice, 'yo también tengo unos días libres ¿por qué no nos vamos juntos?' y de ahí fue donde decidimos irnos y así fue".

Leer más: Aleida Núñez ahora tiene su propia oración, creada por fans tras encontrar el amor en un millonario

Mencionó estar llevando la relación poco a poco: "vamos a ver qué va a ir pasando, obviamente sí se pretende una relación seria". Asimismo, mostró su molestia porque una revista de espectáculos se refirió a Bubba como su sugar daddy: "¿por qué empiezan a poner títulos?, eso está feo".