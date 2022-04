¡Óigame no! Critican a Eugenio Derbez por referirse a Matamoros, Tamaulipas como "un pequeño pueblo"

El actor, comediante y productor de cine Eugenio Derbez, de 60 años de edad, se encuentra trabajando en su nuevo proyecto. Se trata de una película basada en la joven estudiante Paloma Noyola Bueno, conocida como "la niña Jobs", originaria de Matamoros, en el estado de Tamaulipas, México, quien posee un fantástico talento en las matemáticas.

En una entrevista para el programa "Ventaneando" de TV Azteca, Eugenio Derbez se refirió a Matamoros, Tamaulipas, como un pueblo pequeño, lo que provocó críticas y varios habitantes de esta ciudad, en el norte de la República Mexicana, le han reclamado a través de redes sociales, destacando las virtudes que posee.

"Es la historia de una niña que creció en un pequeño pueblo en Matamoros y que llegó a ser la número uno en el país", manifestó el esposo de la cantante Alessandra Rosaldo, integrante de Sentidos Opuestos, en la entrevista antes mencionada, agregando que a la pequeña Paloma Noyola, fue nombrada "the next Steve Jobs" por una revista estadounidense.

Asimismo, el papá de los actores Aislinn, Vadhir y José Eduardo Derbez, dijo que esta película, en la que estaba trabajando, "es una historia interesantísima", de cómo esta niña pudo salir adelante "en un pueblo donde no tenía ningún recurso, donde ni siquiera están las calles pavimentadas, en donde no tienen luz ni siquiera en la escuela, ya olvídate de una computadora o internet".

Mediante redes sociales, varias personas, usando el hashtag #OigameNo (en referencia a la frase de uno de sus conocidos personajes), le han hecho saber que Matamoros no es un pueblo.

"Mi Matamoros querido no es un pueblo, es una ciudad con alrededor de 600 mil habitantes, entre ellos tu servidora. Mi nombre es María Fernanda Seguy y hoy quiero hablarte de Matamoros, Tamaulipas", manifestó esta persona en su perfil de Facebook.

Habitantes de Matamoros, Tamaulipas se manifiestan ante las palabras de Eugenio Derbez.

Resaltó que la ciudad está habitada por gente trabajadora y emprendedora, mencionó sus playas, ríos, vida nocturna y más. "Que claro que existen zonas de Matamoros donde no hay internet y donde no todas las calles están pavimentadas. Hago enfoque especialmente en esto, porque no soportaría ver que en tu película se generalice Matamoros como un pueblo sin pavimentación ni internet".

María Fernanda invitó al protagonista de "La Familia P. Luche" a conocer la ciudad, "su gente, su comida y sus riquezas ocultas".

Por su parte, el empresario Roberto Lee, escribió en sus redes sociales: "Eugenio, yo entiendo que tus comentarios sobre Matamoros no fueron mal intencionados, es por eso que te invito a conocer nuestra ciudad, te vas a enamorar de su playa, su comida y su gente".

El empresario Roberto Lee le mandó este mensaje a Eugenio Derbez.

Otra usuaria de redes sociales expresó: "una ciudad en la que comemos rico, paseamos, nos divertimos, hacemos negocio y nos educamos bien. Su gente ni se diga, personas fregonas que luchan ante cualquier adversidad".

Hasta el momento, Eugenio Derbez no ha comentado nada sobre las críticas que han generado sus declaraciones.