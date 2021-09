"Ojalá se esté quemando en el infierno", Alfredo Adame sobre Magda Rodríguez; Andrea Legarreta responde

Al conductor de televisión y actor Alfredo Adame, no le importa hablar de una persona fallecida. Recientemente hizo fuertes señalamientos en contra de Magda Rodríguez, productora de televisión quien falleció en noviembre del año pasado. El controvertido ex candidato a Diputado Federal por el Distrito 14 (fue abanderado por el partido Redes Sociales Progresistas), aseguró que Magda pertenecía a una secta satánica y por eso tenía mucho éxito: "ojalá se esté quemando en leña verde en el infierno".

En un encuentro con varios medios de comunicación, Andrea Legarreta reaccionó a los comentarios de Alfredo Adame, quien en el pasado la ha insultado en varias ocasiones. Como muchos recordarán, Magda Rodríguez fue por dos años la productora del programa "Hoy", uno de los shows estelares de Televisa.

"¿Qué te digo? En primera, no lo he visto, ni lo he escuchado y por otro lado, prefiero ignorar sus comentarios", expresó la esposa del cantante Erik Rubín, integrante del grupo musical Timbiriche.

Asimismo la conductora del programa "Hoy" y actriz de telenovelas, no le mandó ningún mensaje a Alfredo Adame, por las acusaciones en contra de su fallecida amiga Magda Rodríguez. "Sinceramente prefiero conectar con cosas lindas, positivas, con respeto, con buena onda y buena energía, la verdad prefiero no comentar".

El próximo mes de noviembre se cumplirá el primer aniversario luctuoso de Magda Rodríguez.

Fue durante el programa "En shock" con Javier Carvajal, donde Alfredo Adame aseguró Magda Rodríguez, mamá de la cantante y presentadora de TV Andrea Escalona, también cometió delitos fiscales, al igual que Laura Bozzo.

"Magda Rodríguez era otra delincuente y ojalá se esté quemando en leña verde en el Infierno, de Magda sí te puedo decir que estaba al tanto, que sabía y todo, porque ella manejaba también la nómina y porque ellas eran socias en ese programa: una era la productora ejecutiva y la otra era productora y conductora".

Asimismo mencionó que el cazafantasmas Carlos Trejo y Magda Rodríguez, pertenecían a la misma secta satánica. "Por qué entiendes que Magda Rodríguez invitara a Carlos Trejo a su programa cada rato, ya te estaré platicando lo de una secta satánica. ¿Por qué Magda Rodríguez me atacaba a mi tan grueso, por debajo del agua? ¿Por qué me ponía al estúpido de Origel y a estas dos tipas, (Martha) Figueroa y Aurora Valle a atacarme?".

Magda Rodríguez murió el 1 de noviembre de 2020 a sus 57 años de edad, a consecuencia de un shock hipovolémico y sangrado de tubo digestivo. No solo fue productora del matutino "Hoy", sino también de otros programas como "Enamorándonos" en TV Azteca.

Leer más: Eiza González corrige a fans al pronunciar su nombre mal y se hace viral