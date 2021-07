"Ojalá tengas una mejor vida", dice Anette Cuburu a Álex Kaffie por criticarla sin consideración

México. "Ojalá tengas una mejor vida un día" , es así como la conductora de televisión Anette Cuburu contesta en Instagram a Álex Kaffie, molesta con él por haberse expresado mal de ella en un comentario que puso en sus redes sociales.

Y es que Kaffie escribió en su columna de espectáculos que comenzó a ver una entrevista en Mimí Contigo, hecha por la cantante Mimí a Anette, pero en cuanto se percató que era ella prefirió apagar la televisión.

Foto de Instagram

Anette Cuburo se indignó con los comentarios hechos por el polémico periodista de espectáculos y no tardó en contestarle fuertemente a través de sus redes, dejando en claro que se portó grosero con ella.

A mí no me das hueva, como tú dices de mí; me das mucha lástima, eso es lo que provocas a mí y a mucha gente, así que ten cuidado con lo que escribes, que de por sí nadie te lee ni te ve. ¡Qué tengas una mejor vida algún día!".