¿Ojo alegre como Joan Sebastian? Maribel Guardia reacciona a supuesta infidelidad de Julián Figueroa

El cantante y compositor mexicano Julián Figueroa, de 27 años de edad, no solo heredó los dotes artísticos de su papá, el fallecido cantautor Joan Sebastián, conocido como "El rey del jaripeo" o "El poeta del pueblo", sino también habría heredado lo "ojo alegre" y mujeriego. De acuerdo con la revista TVNotas, el joven intérprete del Regional Mexicano, supuestamente le fue infiel a su esposa Imelda Garza-Tuñón, madre de su hijo José Julián.

En la más reciente edición de este revista de espectáculos, se publicaron unas fotografías de Julián Figueroa, besando a una mujer que no era su esposa. Al parecer, se trató de una fan, quien al coincidir con el cantante en un restaurante al sur de la Ciudad de México, se acercó a él para pedirle que se tomaran una fotografía.

Presuntamente, con varios tequilas encima, al hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia, se le olvidó que tenía esposa, se puso a coquetear con la fan y terminó dándole varios besos.

Un supuesto amigo cercano de Julián Figueroa, contó a TVNotas: "es una chavita que se le acercó a pedirle una foto, él aprovechó el momento y le plantó varios besos, incluso intercambiaron teléfonos, pero que yo sepa, solo fue ese momento y la chavita, pues estaba feliz y él también, le encantan las mujeres".

Lo ojo alegre y mujeriego lo trae en la sangre, pero como desde muy chico está con Imelda, pues como que le faltó divertirse y ahora, cada que puede, lo hace.

En una entrevista para el programa "De primera mano" de Imagen Televisión, la actriz y cantante costarricense Maribel Guardia, reaccionó a la supuesta infidelidad de su hijo Julián, manifestando no meterse en su vida privada y que él, ya es un adulto capaz de resolver sus problemas.

"Yo trato de no meterme en la vida de Julián, es un adulto, él se puede defender solo, lo único que te puedo decir es que es un hijo maravilloso, estoy muy orgullosa de él en el trabajo de la telenovela, que yo ahí si nunca he metido mano en su carrera, porque a él no le gusta".

Asimismo, Maribel Guardia, de 63 años de edad, dio a entender que si su único hijo tiene problemas en su matrimonio con Imelda Garza, sabrá resolverlos. "Mi hijo, él se defiende solo, él tiene boca, es un adulto, ha tenido problemas como todos los hemos tenido, pero estoy segura de que va a salir adelante".

En la publicación de la revista antes mencionada, se dijo que Julián Figueroa tuvo una recaída en el alcohol y que Maribel Guardia, siempre lo anda solapando y sacando de los problemas en los cuales se mete por su comportamiento.