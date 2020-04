Olga Breeskin arremete contra Yolanda Andrade por tema Verónica Castro

CDMX.- Ante la ola de polémicas en que estuvo involucrada la actriz Verónica Castro tras el supuesto romance que según Yolanda Andrade mantuvieron, Olga Breeskin pidió que ya no involucren en más problemas a la madre del "Gallito feliz".

La ex vedette mexicana pidió a la conductora que "dejara tranquila" a su amiga.

Aseguró, que mantiene comunicación constante con Castro, quién en una ocasión le mostró su sorpresa por verla "metida en el lío".

No, no estaba comadre, me metieron, le respodió Breeskin, según sus declaraciones.