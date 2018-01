Olga Breeskin, ¿le molesta que la comparen con Thalía?

Thalía recientemente causó polémica al aparecer en Instagram luciendo un rostro que levantaba sospechas de una posible cirugía estética, y como resultado, la vedette Olga Breeskin terminó relacionada con la esposa de Tommy Mottola, pues fue comparada físicamente con ella.

Olga Breeskin. Foto: captura de pantalla

La también violinista dio la cara ante los medios expresó lo que sintió al ser comparada con la intérprete de éxitos como "Equivocada" y "Te quiero", entre muchos más.

“A mí me hicieron un favor, imagínate comparar a la Breeskin con Thalía, la verdad es un regalo y lo agradezco”, dijo al programa "Suelta la Sopa".

Por otra parte, volvió a circular información que aseguraba que Thalía se encontraba sumamente molesta por las comparaciones con Breeskin, aunque la vedette no cree que la famosa cantante se moleste por ello.

“No lo tomen tan enserio, porque no todo es cierto Thalía es una una persona, yo tuve la oportunidad de conocerla en Las Vegas y tú te puedes percatar de la clase de persona, yo no creo que Thalía se moleste porque la comparen con una compañera, yo no creo que mi Thalía querida se enoje”.

En relación a lo anterior:

Thalía, ¿qué le pasó en su rostro?

Las redes sociales “estallaron” tras las últimas publicaciones de la cantante y actriz mexicana Thalía.

En sus mensajes navideños, Thalía se dejó ver con lo que sería un nuevo rostro, luego de alguna visita a la sala de quirófano.

Al menos eso es lo que sospechan sus seguidores, quien cuestionaron la decisión de la artista de someterse a un supuesto cambio rotundo de look.

"Feliz Navidad, amores míos", expresó la cantante, quien luego debería leer la cantidad de mensajes negativos que despertó su nueva apariencia, pese a que pedía "¡paz, amor y armonía para todo el mundo!".

"No parece Thalía", fue uno de los comentarios más resonantes que recibió. Otro, en cambio, hacía referencia a lo que se supone es un "exceso de bótox" en su rostro.

"¿Qué se hizo? ¡Qué mal! Está hinchada su cara".

"¿Qué te pasó Thalía? Tu carita se ve como hinchada y como descuadrada tus labios no tienen forma, pareces de más edad", fue el mensaje que posteó una de sus tantas seguidoras.

Otra salió en defensa de su ídola.

"¡Está más bonita que ustedes, no critiquen!".

Aunque algunos seguidores de la cantante opinaron que este cambio podría deberse al uso de botox, la esposa del productor musical Tommy Mottola no se ha expresado al respecto y, evitando las críticas, compartió un video en el que la vemos ejercitándose justo en Navidad, demostrando así que su belleza y espectacular físico son resultado de trabajo y disciplina.

"El daño navideño no ha sido tanto, y no hay excusas,hoy es el día para seguir cuidando de tu cuerpo".

TE PUEDE INTERESAR:

Dos presidentes en América morirán, advierte Mhoni Vidente.

Cosas muy fuertes vienen para el año 2018, señala Mhoni Vidente en su colaboración para el programa de televisión "Buenos días, familia".

La tarotista cubana advierte que, según su conocimiento, y el propio tarot, en el mundo reinará la luna durante 2018.

"La guerra entre el bien y el mal se hará vigente; vienen cosas fuertes. Va a ser una año de tsunamis y ciclones. Veo el asesinato de dos presidente en América. Uno será por golpe de estado y otro por atentado...".

En cuestión de elección, Mhoni visualiza una revolución total. "Va a haber una causa nueva, el volver a crear y creer en Dios y el espíritu santo descenderá en cuaresma. De El Vaticano saldrá nuevo Padre, que saldrá de Italia o Fhilipinas."

Aquí las nuevas predicciones de Mhoni:

http://www.youtube.com/watch?v=z7RbDV23A4g&feature=youtu.be

Más sobre sus predicciones...

Mhoni Vidente ha puesto a dudar a más de algún exceptico lo que diera a conocer sus predicciones para el 2018 en el programa "Buenos Días Familia" de la televisora estadounisense "Estrella Tv".

Ahí la también astróloga cubana reveló que el 2018 será un año complicado en todos los sentidos y con muchos fenómenos meteorológicos.

Amigos como están pasando su tardecita de Domingo Familiar �� — Mhoni Vidente (@mhonividente) 3 de diciembre de 2017

Agregó que en el tarot el número 18 corresponde a la luna por lo que a su criterio completamente el mar va dominar en todos los sentidos en el 2018.

"Esto significa muchos ciclones, muchas marejadas, muchos tsunamis, así que hay que estar prevenidos para todo esto por que viene un año de renacimiento completo para el ser humano", advirtió.

Recordando #Cuba ���������� Una publicación compartida de Mhoni Vidente (@mhoni1) el 17 de Ago de 2017 a la(s) 11:00 PDT

Sin embargo, adelantó en que el 2018 será un año en donde la humanidad se puede rencontrar con Dios y así lograr un cambio positivo radical:

"Viene siendo un año de renacimiento completo para el ser humano"

#Cuba #Vacaciones @rene_dupeyron Una publicación compartida de Mhoni Vidente (@mhoni1) el 2 de Ago de 2017 a la(s) 8:00 PDT

Dejó en claro que será un año de esperanza al otorgarle a los seres humanos una oportunidad de quitarse todas las cosas negativas y dejar de lado las guerras y pleitos atrás.

"Es la única oportunidad que nos va a dar Dios y la Virgen María para recuperar completamente al ser humano y la civilización"

Aquí el video:

Mhoni: Candidato a la Presidencia de México tendrá atentado

Mhoni Vidente vuelve a llamar la atención con una más de sus predicciones. Ahora adelanta que un político mexicano sufrirá un atentado.

A punto de cerrar el 2017, la astróloga volvió a tener fuertes predicciones, pero hubo una que llamó mucho la atención y no pudo ocultarla más, así que advirtió lo que sucederá.

San Antonio Pagua. Una vela roja alrededor 13 monedas con canela y se hace los viernes . Reza su oracion y se pide el Milagro . Una publicación compartida de Mhoni Vidente (@mhoni1) el 22 de Jul de 2017 a la(s) 9:51 PDT

En el programa de televisión "Buenos días, Familia", la psíquica cubana habló sobre el atentado al político mexicano, pero no quiso dar su nombre, y le pide que tenga cuidado.

“Hay una predicción muy importante que acabo de tener, una visión de que veo un atentado por parte de uno de los candidatos a la Presidencia del 2018 para México, amigos. Que su nombre empieza con la letra M, así que hay que rezar mucho para que eso no pase”, advirtió Mhoni y luego cambió de tema.

Esto generó muchas dudas, pues a pesar de que todavía los partidos políticos están decidiendo a sus candidatos, los que ya están definidos en sus nombres llevan la letra M.

Te puede interesar: