Olga Mariana contará nuevas historias en No es normal

Con nuevas historias y temas extraordinarios de la vida real que acontecen en el planeta, hoy se estrena, a las 19:30 horas, la tercera temporada de No es normal, por a+más, en el 7.2 de televisión abierta.Feliz de iniciar una nueva temporada y de continuar al frente de este programa que forma parte de la barra de impacto de a+, la guapa conductora Olga Mariana Mafud compartió en entrevista por vía telefónica sobre lo que viene en No es normal. Además, agradece al público la preferencia y el apoyo que le han brindado a la emisión.

Más historias para el público

La conductora compartió que esta tercera temporada continuará con la misma línea que han manejado en las anteriores. Se trata de un formato de 60 minutos, en los que ella tiene “la fortuna y el honor de acompañar al público y guiarlo por muchos sucesos diferentes, que son tan extraordinarios y que a su vez parecen no ser normales, pero sí son reales”. A lo largo de esa hora, Olga Mariana contará temas diferentes, entre ellos, de tecnología, cultura, historia y de la naturaleza. Destacó que muchas de las cosas que suceden son parte del encanto del programa. Además, forman una mezcla de diferentes géneros, los cuales seguramente atraparán a las personas y les despertará cierta curiosidad para que investiguen más sobre del tema.

Agradecida con el apoyo del público

El éxito de No es normal se debe gracias al público, y una prueba de ello es que continúan apoyándolo. A esto, Mafud le suma también el equipo de producción y el canal, que hacen muchos esfuerzos para asegurarse de que es lo que le gusta al televidente. Asimismo, dijo que el secreto de todo ha sido que todos se han esforzado y le han puesto mucho cariño y pasión al proyecto.

En cuanto a los aprendizajes que día a día ha adquirido en No es normal, la conductora expresó que han sido muchos. El principal es disfrutar la conducción, que es algo que ama, y desde luego, las valiosas e interesantes historias, de las cuales, en muchas ocasiones también ha podido aportar a otras personas. Aunque dijo no ser experta en los temas, aseguró que a ella también le sorprenden y de la mano del público va descubriéndolos.

Comprometida en su trabajo

Por ahora, Olga Mariana no tiene más proyectos, pero sí destacó que está concentrada, con mucha energía y compromiso en No es normal, asimismo en Venga la alegría y Deezer live, los cuales son tres diferentes formatos en los que pueda mostrar un poco más de ella. Respecto a algunos de los temas que contará en los primeros días de la nueva temporada, no adelantó mucho ya que quiere que sea una sorpresa para los espectadores.

De lo que sí habló fue del gran trabajo que han realizado los guionistas, respecto al gran compromiso con el formato del programa y con los primeros capítulos que ya se grabaron, los cuales van a sorprender al público. Aprovechó para agradecer a los fans de la emisión por acompañarlos, ya que considera que es sumamente importante cuando encienden su pantalla y los prefieren.

En ese mismo sentido, reconoció la ardua labor que realiza a+, que le está apostando mucho por un nuevo contenido y estructura, ademas de que con ello le brinda una gran oportunidad a todos los conductores de llegar al público mexicano a través de la televisión abierta.