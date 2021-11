Olga Tañón impacta con bikinazo a sus 54 años y luce su cuerpo espectacular

México. Olga Tañón, cantante de origen estadounidense-puertorriqueño, impacta en Instagram al compartir un video en el que aparece luciendo su cuerpo en bikini y luce espectacular a sus 54 años de edad.

Olga Tañón es partidaria de comer sano y hacer ejercicio para verse y sentirse bien y por medio de imágenes espectaculares demuestra los resultados, por lo que sus fans se emocionan y la llenan de piropos.

Olga Tañón, cantante de temas como Basta ya y Cómo olvidar, entre muchos más, es una señora de cinco décadas de vida, pero a decir verdad, luce como treintañera y es que en fotografías y videos que comparte se mira de esa manera.

El buen sentido del humor caracteriza a esta señora de la canción, puesto que siempre está sonriendo y en sus redes comparte mensajes positivos y de superación a todos sus seguidores.

“La vida tiene momentos malos donde los golpes no avisan. ¡Pero yo me quedo con los momentitos en donde me dio una sonrisa”, escribe en uno de sus post recientes donde enseña sus curvas y sus bikinis espectaculares también.

Y como tiene un cuerpo de diez, Tañón gusta de presumirlo constantemente al mostrarlo en la alberca de su residencia en atractivos trajes de baño o bien en la playa, donde acude seguido.

“Cuánto sabor”, “Te ves bella”, “Espectacular como siempre”, “Wow, ¡qué modelo!”, “¡Qué chulería!”, le expresan a Olga Tañón sus fans por medio de mensajes en Instagram.

Tañón ha triunfado con su música a nivel mundial y tiene muchos reconocimientos, entre ellos es ganadora del Premio Grammy en dos ocasiones y cuatro veces ganadora del Grammy Latino, también 31 veces ganadora de Premios Lo Nuestro.

Según información en su biografía, durante toda su carrera ha vendido más de 5 millones de copias en el mundo.