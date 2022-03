Olga Wornat, autora de "El último rey", acusa a la familia de Vicente Fernández de intento de censura

Sobre el abogado defensor de la familia de Don Chente , Olga Wornat opinó: "finalmente, confieso que me llamó la atención la presencia de un célebre abogado penalista, defensor de personajes políticos controvertidos. Me pregunté: ¿Qué hace acá? ¿Por ganar un caso más, en su extensa carrera, pretende acaso limitar la libertad de expresión?".

En su comunicado hace mención de las acciones jurídicas que han detonado a raíz del próximo estreno de "El último rey" y que, de prevalecer, "dañarían gravemente la libertad de expresión, y que debería ser sagrada en una sociedad plural y democrática, y que debería estar fuera de todo debate banal de 'marcas o derechos'. Me resulta inadmisible lo que está sucediendo y lo siento como un burdo intento de censura previa".

La familia Fernández Abarca desacredita todo lo que Olga Wornat escribió en la biografía no autorizada. Al respecto, la periodista manifestó tener más de 35 años de profesión y once libros publicados, entre estos "Felipe, el oscuro", y que a estas alturas "de mi vida, es inaceptable que se emitan a la ligera, juicios de valor que intenten opacar mi credibilidad como periodista".

Ante la disputa de la familia de Vicente Fernández y Televisa , para que la bioserie no sea transmitida, la escritora Olga Wornat habló al respecto a través de un comunicado que compartió en sus redes sociales, señalando que toda esta situación es un atentando a la libertad de expresión .

"El último rey: el hijo del pueblo" está basada en el libro "El último rey: la biografía no autorizada de Vicente Fernández" , escrita por la periodista argentina Olga Wornat . Es protagonizada por el actor y cantante mexicano Pablo Montero. También cuenta con la actuación estelar de Angélica Aragón.

La bioserie "El último rey: el hijo del pueblo" ha causado gran controversia; está basada en la vida de Vicente Fernández , quien fuera uno de los grandes ídolos de la música mexicana. La familia Fernández Abarca no autorizó dicho proyecto y están tratando de "frenar" su estreno, sin embargo, TelevisaUnivisión (empresa donde Grupo Televisa es accionista mayoritaria), no da su brazo a torcer y está noche la serie saldrá al aire.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

