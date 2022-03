Olga Wornat, autora de "El último rey", hace responsable a hijo de Vicente Fernández por si algo le pasa

Cuando vivía el cantante mexicano Vicente Fernández, el nombre de su hijo Gerardo Fernández, se mantuvo alejado de los reflectores y con un bajo perfil, sin embargo, ahora han sido revelados detalles pocos conocidos de uno de los tres potrillos de "El Charro de Huentitán", en el libro "El último rey: biografía no autorizada de Vicente Fernández", de la escritora y periodista argentina Olga Wornat.

En dicho libro, que inspiró la controvertida bioserie "El último rey: el hijo del pueblo", Olga Wornat revela secretos de la familia Fernández Abarca, la cual intentó que esta no se transmitiera, alegando que TelevisaUnivisión no tenía los derechos para usar la imagen del cantante.

En una entrevista para TVyNovelas, la periodista de 65 años de edad, autora de otros libros como "Felipe, el oscuro", manifestó que el intento de censura a la bioserie, se debió supuestamente a una manipulación de Gerardo Fernández, encargado de administrar el legado económico de su padre. Olga Wornat asegura que él, es el principal interesado en ocultar ciertos temas, como el secuestro de su hermano mayor, Vicente Fernández Jr.

Olga Wornat no teme a las demandas que pudiera enfrentar y reitera que todo lo que escribió en su biografía, no autorizada, es verdad. Asimismo, responsabiliza a Gerardo Fernández por si algo llegara a pasarle.

Si me pasa algo, él es el culpable, así de simple, sé de sus relaciones turbias.

El reportero de la revista antes mencionada, le preguntó a la periodista si, con "relaciones turbias", se refería a nexos con el crimen organizado. "Por supuesto, todo Guadalajara lo sabe, sus negocios con los poderosos", respondió, agregando que muerto Vicente Fernández, "mucha gente se cansó de esas cosas y habla, es más, hay información delicada que no está en el libro, pero si tengo que utilizarla, lo voy a hacer, así que no jueguen conmigo".

Olga Wornat ha manifestado haber recibido amenazas por parte del hermano de Alejandro Fernández, "El Potrillo", pero "directamente no". Contó a TVyNovelas que cuando estuvo haciendo las investigaciones para su libro "El último rey", consiguió el número telefónico de Gerardo y su puso en contacto con él para hacerle unas preguntas sobre ciertos temas de la familia.

Asegura haber sido maltratada por el hijo del patriarca de la Dinastía Fernández a través del teléfono, con lo que comprobó "todo lo que me habían contado sobre él, sus malos modos, su prepotencia", describiéndolo como "un tipo muy desagradable".

"Y no es que él te diga algo, sino que viene alguien y te dice: 'ten cuidado, porque Gerardo es muy peligroso'. Te lo dicen no una vez, te lo vienen repitiendo y no solo la familia, gente de todo Guadalajara, yo solo digo que dé la cara, que no se esconda detrás de la figura de su madre (Doña Cuquita)".