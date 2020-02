Oli, la hermosa hija de Olivia Collins que parece su hermana

Como muy pocas veces Olivia Collins se dejó ver a lado de su bella hija, quien indudablemente heredó la belleza de su madre, quien a sus 62 años posee unos de los cuerpos más envidiables de la farándula. El motivo de su aparición en una entrevista fue para dar la gran noticia de que la hija de Collins será madre y la convertirá en abuela.

Olivia Collins asegura que se encuentra emocionada y feliz porque su hija será madre. La actriz de 62 años de edad dijo que ella ya sabía del embarazo de su hija, ya que confesó saber leer el tarot.

"Yo sé leer el tarot. Hace tiempo le había leído las cartas y le salió que iba a ser mamá", dijo para TV Notas. En un video que la revista publicó en su sitio web, aparece la hija de Collins, Olivia, quien será mamá soltera, sin embargo la actriz dijo ofrecerle todo su apoyo.

Me habló desde Holanda y me dijo: 'Échame las cartas', lo hice y salió un amor para toda la vida; le dije: 'Ay, Oli, esto es embarazo', y me respondió: 'Mamá, estoy embarazada'".

La noticia le hizo hacer a Olivia Collins retrodecer años atrás cuando se embarazó de ella, etapa de la cual dijo, fue para ella la mayor realización de su vida, tanto así que dejó la carrera por un tiempo para disfrutar de esa bella etapa.

Asimismo, la actriz dijo haber soñado con su nieto recién nacido envuelto en una cobija amarilla y hasta supo que se trataba de un varoncito, de quien dijo estar lista para recibirlo, ya que señaló que le compro mucha ropita y demás cosas indispensables para su nieto.

Por otra parte, la mamá del bebé señaló que se encuentra ansiosa por conocer a su hijo. Del padre del niño dijo que “está en otro proceso de su vida”, con quien no mantiene ninguna relación sentimental, sin embargo señaló que el padre de su bebé sabía de su embarazo.

La hija de la actriz Olivia Collins dijo que su embarazo ha evolucionado muy bien, ha aumentado 20 kilos pero dice que los síntomas de la náusea y el vómito ni los conoce.

Al preguntarle sobre qué nombre se le pondrá al bebé, dijo que aún no tenía el nombre pero quiere uno que le de sentido a su escencia, puntualizó.