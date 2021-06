Óliver Laxe canta en árabe canciones populares para dar las gracias a Málaga

Málaga, 6 jun (EFE).- El premio Málaga Talent 2021, Óliver Laxe, ha agradecido a Málaga su hospitalidad y cordialidad a la manera que le enseñaron de chico, con un presente, en este caso en forma de cántico en gallego y árabe, acompañado de ritmos marcados por varios amigos y por la ganadora del Goya Benedicta Sánchez.

Me encantan los premios, no es lo mismo la noción del éxito que del fracaso, pero siempre que he venido a Málaga me he sentido bienvenido, yo, que siempre he estado en los márgenes, en esta ciudad, como cuando los Goya, me he sentido algo así como que estaba en casa: como si me dijeran cuando vengas tienes una habitación donde quedarte", ha dicho el cineasta.