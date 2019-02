Olivia Coleman y su maravilloso discurso tras ganar el Óscar

Los Ángeles.- Olivia Coleman, la ganadora del Óscar en 2019 a Mejor actriz por su papel en ‘La favorita’, cautivó con su mensaje de agradecimiento tras recibir uno de los premios más importantes de en la industria cinematográfica.

La británica se mostró sorprendida al momento de escuchar su nombre como ganadora, por lo que entre risas nerviosas y lágrimas de felicidad, comenzó su discurso con el que todos los presente sintieron una gran empatía por ella.

“La verdad es que esto es realmente estresante. Me parto de risa. ¡Un Óscar! Tengo que dar las gracias a mucha gente. A Yorgos Lanthimos, mi director. A Emma Stone y a Rachel Weisz, las mujeres más maravillosas del mundo”, comenzó la actriz.

El discurso de Colman fue hilarante, humilde y sincero, agradeció a sus compañeros por su gran trabajo, al director de la cinta, Yorgos Lanthimos al igual que a las actrices Emma Stone y Rachel Weisz. No pasó por alto destacar a sus compañeras de categoría, declarando ante todos que Glenn Close es su ídolo desde hace mucho tiempo.

Se dirigió a sus hijos, “Si estás durmiendo supongo que me alegro, pero espero que no. Esto no va a volver a pasar”, bromeó alzando la estatuilla, y a su esposo a Ed Sinclair, su “marido y mejor amigo, que está a punto de llorar. No como yo”.