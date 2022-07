Olivia Collins confiesa que intentó SUICIDARSE al vivir un "infierno" con su exesposo

Ciudad de México.- La vida de la actriz Olivia Collins junto a fallecido publicista y ex esposo, Silvio García Patto, no fue fácil o, al menos, es lo que ella reveló en sus recientes declaraciones en un programa de televisión llamado Sale el Sol.

En dicha emisión, la famosa actriz de la década de los ochenta declaró ante las cámaras de televisión que intentó quitarse la vida debido al infierno que pasó al lado de su expareja cuando ambos vivían en España. Sin embargo, aclaró que tuvo la ayuda de un “Ángel” que la persuadió para que siguiera viviendo.

“Yo traté de hacerlo, pero tenía un ángel, se llama Cata y que se quedó allá con su hijo, y a ella me la llevé yo de aquí de México. Y, si no hubiera sido por esa mujer, no sé que hubiera pasado con mi vida”

Sin embargo, Collins destacó durante el mismo programa que a pesar de todo lo negativo que vivió con su pareja, de esa relación rescata aspectos positivos, como en nacimiento de sus hijas Olivia y Silvana.

“Ellas me apoyan muchísimo. Ellas quieren que, '¡mamá, escribe tu libro!' Le dije, “hija no lo he escrito porque yo no quiero mencionar cosas muy delicadas y están ustedes'. Dicen 'no mamá, lo debes de hablar, lo debes de decir, porque las mujeres te están esperando'”, indicó